▲騎車遇窟窿就骨折！台灣髖骨骨折率為全亞洲第一　醫授預防守則

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機車碰道路窟窿就骨折 診斷不易延誤病情安南醫院骨科醫師蕭又萌提到，有鑑於近年國人保健觀念提高，多數人已經知道對骨質疏鬆患者而言，即使是低能量的撞擊或跌倒也可能出現骨折，尤其薦椎骨鬆性骨折的患者，有時只是乘坐機車遇到窟窿、或家人協助從床上坐到椅子就發生骨折。
蕭又萌說明，薦椎往上承接整個脊椎，往下連往骨盆，是身體負重的樞紐。當薦椎骨鬆性骨折出現時，常會造成疼痛而無法行走，甚至連坐著、躺著翻身或起身時，也都會伴隨劇烈疼痛；然而，這類患者多半都沒有明顯跌倒的病史，再加上薦椎解剖構造相比胸腰椎，在X光影像上更顯得不易判讀，往往無法看到骨折裂痕的情況，使得診斷上常遭到延誤，故許多患者在確定診斷時，通常已受病痛折磨兩、三個月。
薦椎骨鬆性骨折可採「微創手術」 合併藥物治療骨質疏鬆蕭又萌分享，在診斷上可以從病史詢問和理學檢查，確認敲擊或按壓薦椎有無疼痛開始；在影像上，除了X光還可再藉由骨頭掃描、電腦斷層或核磁共振，進一步確認是否為薦椎骨鬆性骨折。此外，臨床上若保守治療無效，可以採用微創手術，以骨水泥灌注做薦椎成形術，大多數患者在症狀減輕後，便能逐步恢復至原本的活動能力。
處理骨折以外，通常還需合併骨質疏鬆的治療，蕭又萌醫師表示，目前針對骨質疏鬆有多種機轉藥物可以選用，包含口服、皮下注射、靜脈注射等不同方式，使用頻次上也不同，可與醫師討論適合自己的藥物。
預防應攝取高鈣食物、日照 配合適當運動及訓練「預防勝於治療，在骨質疏鬆尤其如此。」醫師建議，平時可透過攝取高鈣食物如牛奶、豆腐、豆乾、小魚乾、堅果、深色蔬菜等，以及適當日照補充維他命D，來增加骨頭製造的原料。另外，配合負重運動、平衡訓練、肌力訓練，不僅能預防骨質疏鬆，也能減少肌肉量的流失，民眾不妨透過這些方式遠離骨鬆壓力性骨折，同時降低高齡失能的風險。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59503
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