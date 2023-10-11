玉山論壇開幕　蔡英文強調台海和平是國際社會不可或缺

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蔡英文表示，玉山論壇成為新南向政策成果的重要平台，為亞洲發展開新藍圖，也加強在地區域合作關係。蔡總統表示，在WHO宣布疫情進入新階段後，亞洲的新局面正要打開，也在區域中面對很多挑戰，台灣需要更多合作夥伴和強大韌性。
蔡英文說，台灣與新南向國家的連結更強大，2022年與新南向國家貿易總額達到歷史新高的1803億美元，出口部份達到969億美元，與前年相比增加17％，此外，台灣對東南亞投資也爆發性成長，投資額到達53億美元，也創造許多工作機會。
台灣的銀行對新南向國家大幅增加據點，也在10個東協國家建立醫療中心；從今年1月至7月超過273萬人東南亞國協觀光客來台，更是東南亞國家學生留學的目的地選項，越南、印度、泰國等國共有超過20萬名學生，甚至畢業留在台灣工作，加深兩地的連結，這些都是在過去的耕耘中看到成果。
此外，台灣的管理數據也名列前茅，在瑞士洛桑管理學院公布的世界競爭力評比中，整體排名第六，台灣在科技、生產力、全球供應鏈中都有不可或缺的地位；另外，在G7峰會、美日韓峰會、歐洲議會等，世界各國強調台海和平是國際社會安全不可獲缺。
蔡英文也非常感謝來自世界各地支持台灣參與國際社會的聲音，都一再強調台海和平不可或缺的一部分；面對許多威脅如氣候變遷、恐怖攻擊、供應鏈重組等，台灣是可信賴的夥伴。在印太地區中面臨挑戰是我們要解決的一部分，擁有兼容性的發展，跟新南向政策夥伴，攜手前行，確保印太地區和平。
克拉芙特說，在擔任美國駐聯合國大使期間，她每天都與自由的敵人對抗、與腐敗的體制打交道，對抗真正的特權；她表示，國家的完整性是國際秩序的根源，而台灣的完整性跟國際秩序息息相關，尊重國際秩序的人則有責任要給予台灣支持與保證。
克拉芙特更說，她保證美國支持台灣的承諾是堅定的，她也很驕傲自己在任期間也盡力協助台北，並看到拜登政府持續這樣的承諾，現包括以色列遭攻擊、俄羅斯入侵烏克蘭等國際上的不確定性與挑戰，她認為都跟台灣命運息息相關。
澳洲前總理莫里森說，台灣的未來對於全球和平與安全至關重要，但現在這面臨威脅，因此，台灣在印太地區這個極具挑戰的環境中，維護台灣的和平與自由，尤其是保護現狀，進行威懾是絕對必要的。
莫里森說，維持台海和平的現狀是澳洲政府的政策核心，也很高興看他的繼任者也維持一貫的政策。台灣過去50年來是華人世界一個完全不同的故事，有民主自由、宗教自由、經濟自由與政治自由，這是對岸不知道的。