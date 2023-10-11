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玉山論壇開幕　蔡英文強調台海和平是國際社會不可或缺

▲蔡英文總統強調台海和平不可或缺。（圖／記者邱新博攝，2023.10.11）
▲蔡英文總統強調台海和平不可或缺。（圖／記者邱新博攝，2023.10.11）

記者邱新博／台北報導

2023玉山論壇於10月11日至12日於美孚大飯店舉行，今年的主題為「為亞洲發展開啟新藍圖」。蔡英文總統與多位外國政要均出席開幕式致詞。蔡總統也在致詞中盤點台灣與新南向政策國家的貿易、合作關係的正面發展，並強調台灣在印太區域中扮演的角色；一同出席的外國政要也強調維護台海和平與維持現狀是非常重要的。

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外交部日前指出，玉山論壇除邀請蔡英文總統在11日開幕式致詞，其他受邀出席的重要外賓有諾魯總統昆洛斯（Russ Joseph Kun）、澳洲前總理莫里森（Scott Morrison）眾議員、美國前駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）及日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員等。

蔡英文表示，玉山論壇成為新南向政策成果的重要平台，為亞洲發展開新藍圖，也加強在地區域合作關係。蔡總統表示，在WHO宣布疫情進入新階段後，亞洲的新局面正要打開，也在區域中面對很多挑戰，台灣需要更多合作夥伴和強大韌性。

蔡英文說，台灣與新南向國家的連結更強大，2022年與新南向國家貿易總額達到歷史新高的1803億美元，出口部份達到969億美元，與前年相比增加17％，此外，台灣對東南亞投資也爆發性成長，投資額到達53億美元，也創造許多工作機會。

台灣的銀行對新南向國家大幅增加據點，也在10個東協國家建立醫療中心；從今年1月至7月超過273萬人東南亞國協觀光客來台，更是東南亞國家學生留學的目的地選項，越南、印度、泰國等國共有超過20萬名學生，甚至畢業留在台灣工作，加深兩地的連結，這些都是在過去的耕耘中看到成果。

此外，台灣的管理數據也名列前茅，在瑞士洛桑管理學院公布的世界競爭力評比中，整體排名第六，台灣在科技、生產力、全球供應鏈中都有不可或缺的地位；另外，在G7峰會、美日韓峰會、歐洲議會等，世界各國強調台海和平是國際社會安全不可獲缺。

蔡英文也非常感謝來自世界各地支持台灣參與國際社會的聲音，都一再強調台海和平不可或缺的一部分；面對許多威脅如氣候變遷、恐怖攻擊、供應鏈重組等，台灣是可信賴的夥伴。在印太地區中面臨挑戰是我們要解決的一部分，擁有兼容性的發展，跟新南向政策夥伴，攜手前行，確保印太地區和平。

克拉芙特說，在擔任美國駐聯合國大使期間，她每天都與自由的敵人對抗、與腐敗的體制打交道，對抗真正的特權；她表示，國家的完整性是國際秩序的根源，而台灣的完整性跟國際秩序息息相關，尊重國際秩序的人則有責任要給予台灣支持與保證。

克拉芙特更說，她保證美國支持台灣的承諾是堅定的，她也很驕傲自己在任期間也盡力協助台北，並看到拜登政府持續這樣的承諾，現包括以色列遭攻擊、俄羅斯入侵烏克蘭等國際上的不確定性與挑戰，她認為都跟台灣命運息息相關。

澳洲前總理莫里森說，台灣的未來對於全球和平與安全至關重要，但現在這面臨威脅，因此，台灣在印太地區這個極具挑戰的環境中，維護台灣的和平與自由，尤其是保護現狀，進行威懾是絕對必要的。

莫里森說，維持台海和平的現狀是澳洲政府的政策核心，也很高興看他的繼任者也維持一貫的政策。台灣過去50年來是華人世界一個完全不同的故事，有民主自由、宗教自由、經濟自由與政治自由，這是對岸不知道的。

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