徒步逃亡2天2夜！豬仔從泰國被載到緬甸　揭秘逃跑時「驚悚畫面」

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顧小姐聽聞後，不但提供他溫飽及招待他入內休息，隨即也安排員工充當司機，將阿良送到緬泰邊境的通關橋。泰國政府官員雖然通報他偷渡，但聽聞他的逃亡事蹟，多日來都對他照顧有加，並協助他回馬來西亞。阿良逃回馬來西亞後，坦言真的很感謝緬甸邊界城市的餐館老闆娘顧小姐和泰國官員，前者不但救他一命還給他零用錢，而泰國官員則善心助他回國。
不過，泰國警方基於阿良因非法入境泰國罪行，於9月7日將阿良押上法庭審判罪名成立，阿良需繳付罰款。阿良在扣留期間因為手腳的傷口出現細菌感染發炎，在9月10日出現嚴重流血不止現象，送院就醫，一度情況甚至被醫生診斷恐需截肢，幸好在醫院的19天治療下，最終保下一條腿。
回國後的阿良跟馬來西亞媒體《光明日報》分享這段逃亡遭遇，指出當初在8月份看到臉書招聘高薪工作的廣告吸引，對方開出在馬泰邊境走私象牙首飾即可輕鬆賺取3天1萬7000令吉（約等同於新台幣11萬5千元）的工作酬勞，阿良瞞著家人接受了工作，他於9月2日從吉隆坡入境泰國曼谷，下午轉機到泰國北方清萊，一名司機在機場外等候並載他前往美賽（即泰緬邊境），還拿了2000泰銖給阿良說是老闆吩咐的。
然而9月3日他被泰國「蛇頭」叫醒，阿良卻在半推半就下上了船，並被帶往與泰國美賽僅有一河之隔的緬甸大其力城市，隨後他被帶上車，在連換兩輛車輛後，他被帶出大其力城市。他坦言最後負責押送的是2名身穿軍服的男人，他趁著客貨車上坡減速時，悄然打開車鎖並直接往外跳，當時他已顧不上跳車造成的傷口疼痛感，拔腿就逃，途中藏匿於叢林之中，躲避緬甸軍人的圍捕。如今回國後的他經歷恐怖死劫，期盼自己的遭遇能讓其他華人警惕自我，不要受到高薪廣告誘騙。