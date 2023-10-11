不只加薩走廊遭空襲！緬甸邊境難民營遭炮擊「滅村」至少29死

徒步逃亡2天2夜！豬仔從泰國被載到緬甸　揭秘逃跑時「驚悚畫面」

▲被騙去泰國的馬來西亞華裔青年阿良，坦言當時被當成「豬仔」送往緬甸，差點連活命的機會都沒有。（圖／翻攝自X，原稱推特）
▲被騙去泰國的馬來西亞華裔青年阿良，坦言當時被當成「豬仔」送往緬甸，差點連活命的機會都沒有。（圖／翻攝自X，原稱推特）

國際中心賴正琳／綜合報導

被騙去泰國的27歲馬來西亞華裔青年阿良，坦言當時被當成「豬仔」送往緬甸，差點連活命的機會都沒有。他在廂型車行駛途中，跳車逃離「豬仔車」，最終受到泰國政府援助，他回國後將回程的所見所聞告訴當地媒體。阿良指出一開始自己受到「高薪廣告」誘騙，搭飛機前往泰國之後被廂型車送往緬甸，他才驚覺自己恐怕踏上「不歸路」，因此途中打開車門，猶豫幾秒後縱身一躍，雖然造成他的左手腳大面積擦傷，但他也慶幸自己保住一命。

我是廣告 請繼續往下閱讀
他說他一邊逃亡，一邊看到至少有5輛載著年輕男女的「豬仔車」開往緬甸北方，且負責載送的工作人員都身穿軍服，並配有M16槍械，相較於他的「幸運」，這些豬仔們恐怕插翅也難飛，整趟逃亡過程相當驚悚。阿良徒步2天2夜後抵達緬甸邊界城市，又飢又累的他暈睡在一家餐廳門口，緬甸餐廳老闆娘顧小姐一開始擔憂他是不是通緝犯，而阿良則害怕她跟詐騙集團是同夥，一度僵持不下，不過顧小姐看到他身上的傷口後，決心救人要緊，並為他包紮傷口，阿良才坦言自己逃離詐騙集團，正在設法回故鄉。

顧小姐聽聞後，不但提供他溫飽及招待他入內休息，隨即也安排員工充當司機，將阿良送到緬泰邊境的通關橋。泰國政府官員雖然通報他偷渡，但聽聞他的逃亡事蹟，多日來都對他照顧有加，並協助他回馬來西亞。阿良逃回馬來西亞後，坦言真的很感謝緬甸邊界城市的餐館老闆娘顧小姐和泰國官員，前者不但救他一命還給他零用錢，而泰國官員則善心助他回國。

不過，泰國警方基於阿良因非法入境泰國罪行，於9月7日將阿良押上法庭審判罪名成立，阿良需繳付罰款。阿良在扣留期間因為手腳的傷口出現細菌感染發炎，在9月10日出現嚴重流血不止現象，送院就醫，一度情況甚至被醫生診斷恐需截肢，幸好在醫院的19天治療下，最終保下一條腿。

回國後的阿良跟馬來西亞媒體《光明日報》分享這段逃亡遭遇，指出當初在8月份看到臉書招聘高薪工作的廣告吸引，對方開出在馬泰邊境走私象牙首飾即可輕鬆賺取3天1萬7000令吉（約等同於新台幣11萬5千元）的工作酬勞，阿良瞞著家人接受了工作，他於9月2日從吉隆坡入境泰國曼谷，下午轉機到泰國北方清萊，一名司機在機場外等候並載他前往美賽（即泰緬邊境），還拿了2000泰銖給阿良說是老闆吩咐的。

然而9月3日他被泰國「蛇頭」叫醒，阿良卻在半推半就下上了船，並被帶往與泰國美賽僅有一河之隔的緬甸大其力城市，隨後他被帶上車，在連換兩輛車輛後，他被帶出大其力城市。他坦言最後負責押送的是2名身穿軍服的男人，他趁著客貨車上坡減速時，悄然打開車鎖並直接往外跳，當時他已顧不上跳車造成的傷口疼痛感，拔腿就逃，途中藏匿於叢林之中，躲避緬甸軍人的圍捕。如今回國後的他經歷恐怖死劫，期盼自己的遭遇能讓其他華人警惕自我，不要受到高薪廣告誘騙。

不只加薩走廊遭空襲！緬甸邊境難民營遭炮擊「滅村」至少29死

遠赴加薩農場打工遇襲！泰國男命喪異鄉　父母淚流滿面

中國博士淪豬仔被從緬甸救回　踢爆「1天詐騙18小時、月入才22K」

曼谷司機疑企圖將大馬遊客「賣豬仔」　泰國政府：誤會一場

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞