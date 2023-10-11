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趙少康提「核四評估重啟」政見　黃士修狠酸：完整跟隨郭台銘主張

▲中廣董事長趙少康提核能相關政見，卻遭郭辦發言人黃士修狠酸完整跟隨郭台銘主張。（圖／郭辦提供）
▲中廣董事長趙少康提核能相關政見，卻遭郭辦發言人黃士修狠酸完整跟隨郭台銘主張。（圖／郭辦提供）

記者林怡昕／台北報導

中廣董事長、戰鬥藍發起人趙少康上午召開記者會，與立委參選人提出共同政見。對此，郭辦發言人黃士修今（11）日先是列舉鴻海創辦人郭台銘近日的能源政策，狠酸「趙少康提出戰鬥藍共同政見草案，完整跟隨郭台銘主張」，還諷刺的感謝趙少康一方面肯定郭台銘政見，一方面挑戰國民黨總統參選人侯友宜的政見。

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趙少康今天召開「戰鬥藍再動員，國民黨要過半」記者會，更召集全台33位國民黨立委參選人，發表8大政見草案，包括推動內閣制、核一二三延役、核四評估重啟、恢復特偵組、廢除NCC、兵役回復4個月等。

對此，黃士修先是列舉郭台銘曾經提出的政見，包含6月20日，郭台銘提出短中長期完整能源政策，其中核能佔比25%，短程為核三延役、核一二修正法規重啟，中程處理核四問題，應效法韓國的公民審議，透過資訊透明揭露，專家與民眾溝通，才能在民主程序上，為科學決策排除所有障礙，長程發展新能源技術，包括小型核電廠，甚至核融合科技，並創設實驗場，讓全球先進廠商在台灣設置示範模型，鼓勵合作和投資。

黃士修再指出，8月9日，侯友宜公布能源政策，卻被抓出年份配比矛盾，侯友宜主張核四安檢後重啟，卻丟到十六年之後，一打假球，侯友宜主張核一二三延役，卻阻擋乾貯，使核電無法運轉，二打假球，侯友宜納入郭台銘主張的SMR，卻丟到二十五年之後，三打假球。

黃士修提及，10月11日，趙少康提出戰鬥藍共同政見草案，完整跟隨郭台銘主張，核一二三延役、核四評估重啟，核能佔比25%。

黃士修提到，10月10日，郭台銘出席百工百業活動，向中小企業主提到，中油與台電有幾千億的隱形負債，台灣油價可能成為不小生活負擔。

黃士修表示，直到今天，趙少康提出戰鬥藍共同政見草案，完整跟隨郭台銘主張，強調台電中油二年賠10000億。

黃士修說，「感謝趙先生領導的戰鬥藍，特地召開記者會，一方面肯定郭董政見，一方面挑戰侯市長政見。朱主席已經表示，與郭董同框是否開除黨籍，是無聊問題，看起來不打算動手，趙先生應無後顧之憂」。

黃士修直言，自己對趙少康義氣相挺，趙少康今日報以大禮，銘感五內。

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