亞運失意人／中華射箭隊失準　各國實力快速提升、奧運已無容錯率

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中華射箭隊過去實力出眾，在國際上也享有聲譽，時常和霸主韓國爭搶金牌。但隨著中亞、南亞國家的實力提升，不僅是我國、韓國在這一屆亞運的成績也滑落不少，這次男子項目上尤其明顯。
上一屆雅加達亞運，我國在射箭項目奪得2金1銀1銅，湯智鈞、魏均珩、羅偉旻在男子團體反曲弓摘金，女子團體反曲弓譚雅婷、雷千瑩、彭家楙也有銀牌進帳；至於混合團體複合弓項目，則由陳怡瑄、潘宇平抱回金牌。 ▲湯智鈞在雅加達亞運及東京奧運上發揮出色，但本屆杭州亞運狀態有所下滑。（圖／中華奧會提供）
但本屆亞運反曲弓項目完全失常，個人和團體賽都未能拿下獎牌，一銀一銅皆由複合弓項目取得。其中男團的湯智鈞、魏均珩是東奧為我國摘下銀牌的名將，但兩人這次狀態都不理想，後者更是在對泰國一戰射出一支關鍵的6分箭，導致團隊在16強出局。挑戰巴黎奧運，情況不容樂觀。
多年來一直是我國射箭反曲弓項目中流砥柱的雷千瑩在女團賽後做出的總結很有見地：「各國實力都有提升，不管歐美或亞洲，我們不是退步，但可能沒在進步，團隊整體戰力還沒有找到突破點，每個人可能都遇到一點點關卡，還沒有突破。」
雷千瑩已經明言這一屆亞運是自己生涯的最後一屆，個人應該在2024年巴黎奧運後會做出生涯的重大決定。射箭隊面臨換血，所幸19歲菜鳥邱意晴展現接班態勢，成為這一次反曲弓個人項目唯一晉級8強的中華隊選手，未來可期。
至於複合弓項目，這一屆成績算是平穩發揮，陳怡瑄、黃逸柔、王律勻女團老帶新，決賽以1分之差不敵印度奪銀；另外陳怡瑄也和張正韋在混合團體摘下銅牌，個人兩屆賽會進帳1金1銀2銅。
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