和平高中遭恐嚇「在穿堂大屠殺」！校方急報警　警察明早校門戒護

證實保母車走錯路　盧秀燕緩頰：願做東請滅火器吃台中美食

▲國慶焰火提早20分鐘施放，不僅讓民眾措手不及，也打亂舞台表演流程。（圖／台中市政府提供，2023.10.10）
▲國慶焰火提早20分鐘施放，不僅讓民眾措手不及，也打亂舞台表演流程。（圖／台中市政府提供，2023.10.10）

記者顏幸如／台中報導

昨晚的國慶焰火提早20分鐘施放，不僅讓民眾措手不及，也打亂舞台表演流程，差點趕不上的滅火器樂團主唱楊大正，在臉書大罵通往舞台的道路沒有管制，還開嗆台中市政府，「真的很會辦大型活動、台中，屌」。台中市長盧秀燕今在議會報告時證實，保母車錯過側門的藝人專用道，和警方溝通時語意產生誤解，她理解滅火器求好心切、警方覺得委屈的心情，希望做東請雙方吃台中美食，化解誤會。

我是廣告 請繼續往下閱讀
昨晚的國慶焰火提早施放，焰火後的藝人表演，開場從原本表定的滅火器樂團變成女藝人安心亞，看得眾人一頭霧水。滅火器主唱楊大正深夜在臉書開罵，指唯一通往舞台的道路沒有管制，藝人車道站滿民眾，一堆警察一起看煙火，他們距上台只剩20分鐘，拜託警察協助管制，竟被怒回「大家都在看煙火誰理你們？」最後由經紀人自己下車開道，於表定時間10分鐘前到後台，安心亞已經在唱了，最後他們上台背對著觀眾演唱4首。

楊大正說，這種情況要他在台上笑笑的演出，「真的有點偏難，我盡力了」，並做出結論，「真的很會辦大型活動！台中，屌。」

台中市議員劉士州今（11）日質詢時問，滅火器批評警方沒有開道，「難道是消防局派來的嗎？」台中市警察局長李文章答詢時表示，當時保母車錯過側門往凱旋路往下走，走到開放民眾進入的道路，由於現場3、4千人都在看焰火，因此警察回答「現在開道也沒有人會理我們」，建議保母車折返，可能因當時焰火很大聲。

盧秀燕補充說明時，指滅火器樂團很有責任感，她以前在電視台工作過，知道有些藝人根本不在乎遲到，但滅火器希望即時趕上台，是有職業道德和責任感的展現。至於保母車錯過藝人專用道，警察若破例開道會引起民眾嚴重反感，因此強力執行也是正確的。

盧秀燕說，雙方都很有責任感，都希望焰火辦得好，她站在市長立場的立場都表示感謝，對於彼此有點誤解、警察同仁和楊大正都有點委屈，她表示抱歉，願意做個東吃雙方台中美食。

但盧秀燕的說法令民眾黨議員江和樹不認同，他問「滅火器是誰？又不是消防車！為什麼要幫他開道？如果在高雄，他敢砲嗎？」江和樹認為滅火器沒有那麼偉大，「來表演有錢給他，還為什麼要請吃飯？」該檢討的是為什麼焰火會提前20分鐘施放。
 

「野機」入侵石虎家族掰掰惹　台中國慶焰火臨時取消無人機表演

國慶煙火「提早20分鐘施放」引眾怒！中市府道歉：流程掌控有瑕疵

台中國慶煙火提早放、無人機腰斬！眾怒「史上最爛」　中市府道歉

滅火器楊大正稱「請警開道被怒嗆」　台中市警局：提高音量引誤會

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞