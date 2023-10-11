證實保母車走錯路　盧秀燕緩頰：願做東請滅火器吃台中美食

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楊大正說，這種情況要他在台上笑笑的演出，「真的有點偏難，我盡力了」，並做出結論，「真的很會辦大型活動！台中，屌。」
台中市議員劉士州今（11）日質詢時問，滅火器批評警方沒有開道，「難道是消防局派來的嗎？」台中市警察局長李文章答詢時表示，當時保母車錯過側門往凱旋路往下走，走到開放民眾進入的道路，由於現場3、4千人都在看焰火，因此警察回答「現在開道也沒有人會理我們」，建議保母車折返，可能因當時焰火很大聲。
盧秀燕補充說明時，指滅火器樂團很有責任感，她以前在電視台工作過，知道有些藝人根本不在乎遲到，但滅火器希望即時趕上台，是有職業道德和責任感的展現。至於保母車錯過藝人專用道，警察若破例開道會引起民眾嚴重反感，因此強力執行也是正確的。
盧秀燕說，雙方都很有責任感，都希望焰火辦得好，她站在市長立場的立場都表示感謝，對於彼此有點誤解、警察同仁和楊大正都有點委屈，她表示抱歉，願意做個東吃雙方台中美食。
但盧秀燕的說法令民眾黨議員江和樹不認同，他問「滅火器是誰？又不是消防車！為什麼要幫他開道？如果在高雄，他敢砲嗎？」江和樹認為滅火器沒有那麼偉大，「來表演有錢給他，還為什麼要請吃飯？」該檢討的是為什麼焰火會提前20分鐘施放。