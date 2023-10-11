PS5發表全新機型！3款大作也將接力發售 《漫威蜘蛛人2》打頭陣
SONY無預警昨（10）日無預警在官網公開新改版的PlayStation 5（PS5）主機，最大亮點莫過於體積和重量比原先的PS5小，但卻配置更大容量的1TB儲存空間，PS5新機型預計11月開始在美國通路販售，而在如此重磅消息宣布後，從10月中開始至11月，包括《漫威蜘蛛人2》、《心靈殺手2》和《決勝時刻：現代戰爭 3》等3款大作也將陸續上市，令玩家對PS5新機型的後續走向感到好奇。
記者張志浩/綜合報導
《漫威蜘蛛人2》由索尼互動娛樂（SIE）旗下 Insomniac Games 工作室製作，預計在10月20日在PS平台獨家推出，描寫兩代蜘蛛人「彼得‧帕克」與「邁爾斯‧摩拉斯」攜手，對抗大反派猛毒肆虐紐約的故事，遊戲中可以來回切換2個不同的蜘蛛人，設法兼顧生活、友誼，以及救人的重大責任，本作中對紐約的描述也進行更大規模改動，新增布魯克林和皇后區行政區，以及康尼島等地點等待玩家探索。
🟡《漫威蜘蛛人2》
📍發售日期：2023 年10月20日
📍售價：一般版，新台幣1990元／港幣568元；數位豪華版，新台幣2290元／港幣628元；收藏版，新台幣6760元／港幣1800元
《心靈殺手2》是今年底恐怖遊戲類大作，故事中玩家需同時扮演2位角色，包括FBI探員「薩佳·安德森」以及作家「艾倫·韋克」，故事場景圍繞在太平洋西北部的「亮瀑鎮」，從一起謀殺案揭開序幕，並演變成兩人夢魘般的旅程，亮瀑鎮遭到墮落、超自然的黑暗吞噬，安德森和韋克必須運用光的力量才能生存，保護他們所愛的人，並調查侵襲亮瀑鎮的黑暗究竟從何而來？
🟡《心靈殺手2》
📍發售日期：2023 年10月27日
📍售價：標準版，新台幣1430元；豪華版，新台幣1890元
《決勝時刻：現代戰爭 3》則是帶著全新戰役回歸，此次除了現代化版本的經典多人遊玩地圖，還有開放世界PvE殭屍模式。新戰役是創紀錄的《決勝時刻：現代戰爭2》的直屬續作，玩家可以體會普萊斯上尉以及141特遣隊，如何對抗信奉極端民族主義的戰犯弗拉基米爾·馬卡洛夫，而在多人遊玩模式中，《現代戰爭2》於2009年發佈的16個地圖全數回歸，並提供全新模式與創新的遊戲功能。
🟡《決勝時刻：現代戰爭 3》
📍發售日期：2023 年11月10日
📍售價：跨世代組合包，新台幣2220元；寶庫版，新台幣3099元。