貝克漢揭不倫戀傷疤！女助理慘遭輿論霸凌 她無奈吐露心聲
英國足球金童大衛貝克漢（David Beckham），與Netflix合作拍攝同名紀錄片《貝克漢》，難得與老婆維多莉亞貝克漢（Victoria Beckham）揭露夫妻相愛過程，即使是一見鍾情的神仙眷侶，24年婚姻生活仍遇波折，貝克漢2004年與昔日女助理麗貝卡洛斯（Rebecca Loos）短暫出軌，讓全家飽受壓力，老婆忍不住坦承「我恨過他」，儘管事隔近20年，麗貝卡因紀錄片重提舊事遭網友圍剿霸凌，痛斥她破壞名人婚姻，面對IG遭負面留言攻陷，她也開口說出心聲。
記者江芷稜／綜合報導
據悉，貝克漢與維多莉亞1999年結婚，很快就迎來兒子布魯克林、羅密歐的誕生，沒想到2004年驚爆不倫事件，被英國媒體報導他與模特兒出身的前任助理麗貝卡有婚外情，她出面坦承與貝克漢外遇4個多月，有過親密行為，知道唯有身體接觸過的人才知道的祕密，被告也不會害怕，貝克漢則澄清婚外情沒有實際證據「非常荒謬」，會委由律師處理，不倫戀傳聞就此不了了之。
這段婚外情傳聞將滿20年，貝克漢在紀錄片吐露當年出軌事件造成家庭困擾，媒體狗仔徹夜守在門外，維多莉亞表示那是人生中最困難時刻，也是夫妻倆的難關，「我甚至無法感受到我們擁有彼此」，這讓人很難過。而麗貝卡多年後結婚，成為一個專業的瑜伽教練，經常在IG分享運動的生活點滴，外貌和身材保養得不錯，《貝克漢》紀錄片播出後，麗貝卡的私人生活也受到關注。
麗貝卡的最新IG貼文中，秀出自己在山中做瑜伽的專業動作，展現身體極佳柔軟度，沒想到底下卻有不少網友留言，指責她「為何破壞他人家庭」、「害別人20年來深陷痛苦」，有人看不下去、力挺麗貝卡，認為女人何苦為難女人，畢竟這段緋聞已經是陳年往事，安慰她「保持堅強，你與家庭有個美麗的生活，不需要透過Netflix填補缺口！」麗貝卡無奈回應，「謝謝你！我會盡可能地以幽默的方式看待那些言論。」