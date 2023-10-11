哈馬斯屠村屍橫遍野 以色列將領崩潰：服役40年沒見過這種慘況
巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）7日向以色列發動大規模攻擊，從加薩地區發射大量火箭，並派遣武裝分子跨越國界進入以色列領土，許多邊境附近的小型基布茲（Kibbutz，為以色列一種常見的集體社區體制）都遭到毀滅性破壞，以軍將領韋魯夫（Itai Veruv）表示，在他40年的服役生涯中從未見過如此慘況，沒想過會目睹這樣恐怖的大屠殺。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，包括卡法阿札（Kfar Aza kibbutz）和貝里（Be’eri Kibbutz）等社區都遭到哈馬斯武裝份子闖入，針對平民無差別地洗劫放火，貝里有超過100人被殺，卡法阿札也有70～100位居民遭殺害。
以色列緊急救援組織「扎卡」（Zaka）發言人旺德（Josh Wander）表示，「當哈馬斯進入這裡時，他們基本上就是把眼前發現的任何一人都殺害，無論這些人是躲在屋內或是車裡」。以軍將領韋魯夫則說，他在童年時曾聽過納粹大屠殺的相關事蹟，沒想到會親眼目睹類似的慘況，直言在自己40年的服役生涯中，從未見過如此慘烈的現場。
另一位年輕的以國軍官巴拉克（Omar Barak）表示，許多民眾被燒死在屋裡，因為他們若離開著火的屋子，外面也還有槍手在等待。巴拉克透露在現場看到孩童的屍體，讓他感到崩潰。