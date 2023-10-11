喊拒投「叛國親中」馬文君、游灝　民進黨要朱侯踹共

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蔡銘軒表示，馬文君拒簽「潛艦國造合約設計成果報告」的保密切結書，甚至還以要聯絡辦公室為由，把立院提供的行動分機帶入會議室，大談簡報內容，就連國民黨的立委都認為不妥，鐵證如山，馬文君顯然公然說謊，應該先為此鄭重向國人道歉。
蔡銘軒提到，馬文君遭到質疑時，不僅多次說謊，包括她在2019年「潛艦國造-第二階段原型見籌建」案中稱「已經進行了10年、20年，所以其實也不急在這1、2年」；2021年3月25日邀國防部長邱國正報告「4年期國防總檢討」中表示，「潛艦不事不可以造出來，像是大陸農民都可以用3萬多就可以自己造出潛艦，在池塘就可以潛水下去在浮上來」，甚至烏龍爆料，將隨意GOOGLE來的資料用來大院質詢，把潛艦的協力廠商GL公司，錯當成賣菸草的GL。
蔡銘軒批評，馬文君說謊成性，根本是說謊立委！馬文君應該說明為何4屆區域立委任內不重視南投鄉親需求、堅持待在國防外交委員會，甚至還提案、凍結與減列農業部預算，阻礙南投發展，南投不需要不為鄉親努力及在國防上獲不當利的立委，強力呼籲馬文君，不要轉移焦點，誠實面對才是上策。
蔡培慧表示，馬文君行徑顯然在「棄南投，毀台灣」，而南投除了馬文君，還有一個隱憂，就是國民黨提名第二選區的游顥，2016年「洪習會」他曾擔任洪秀柱的辦公室主任，是洪秀柱嫡系子弟兵，從過去洪秀柱的主張就知道不只親中還媚共，包括洪曾主張「統一是台灣的唯一出路」，「我們南投已經有從過去到現在從不為地方，始終待在外交國防委員會的馬文君，現在更有洪秀柱大弟子爭搶進國會」。
蔡培慧痛陳，游灝身為兩屆南投縣議員，卻找不到一篇為南投做事的新聞，甚至還傳出有配合統戰的消息，因此誠摯向南投選民呼籲，「台灣中心在南投，不忠立委要拒投」，拒絕洩密立委，保障台灣安全。