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喊拒投「叛國親中」馬文君、游灝　民進黨要朱侯踹共

▲民進黨發言人張志豪（右）、立委蔡培慧（中）、立委參選人蔡銘軒（左）舉行記者會。（圖／民進黨提供）
▲民進黨發言人張志豪（右）、立委蔡培慧（中）、立委參選人蔡銘軒（左）舉行記者會。（圖／民進黨提供）

記者陳佩君／台北報導

針對國民黨立委馬文君被爆拒簽立院秘密會議保密切結書一事，民進黨今（11）日質疑，馬文君利用立委監督之名傷害國家，除呼籲南投鄉親，拒投叛國、親中立委，也要求國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜出面說清楚。

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民進黨發言人張志豪、南投縣立委蔡培慧、南投縣立委參選人蔡銘軒今在中央黨部舉行記者會。張志豪指出，請朱立倫、侯友宜及民眾黨主席柯文哲不要再閃躲，出面說清楚，包含機密會議有保密切結書，馬文君還曾經拒簽，現在說沒有，是欺騙國人；現在證實，馬文君在機密會議（拒簽保密協議這場）中就知道包括GL公司在內資料，對外卻抹黑說這是雜貨店，這又是欺騙國人；最後，馬在機密會議中，頻頻抄錄、離場，甚至打電話，這是從行為上就違背保密義務，這是不忠於國家。

蔡銘軒表示，馬文君拒簽「潛艦國造合約設計成果報告」的保密切結書，甚至還以要聯絡辦公室為由，把立院提供的行動分機帶入會議室，大談簡報內容，就連國民黨的立委都認為不妥，鐵證如山，馬文君顯然公然說謊，應該先為此鄭重向國人道歉。

蔡銘軒提到，馬文君遭到質疑時，不僅多次說謊，包括她在2019年「潛艦國造-第二階段原型見籌建」案中稱「已經進行了10年、20年，所以其實也不急在這1、2年」；2021年3月25日邀國防部長邱國正報告「4年期國防總檢討」中表示，「潛艦不事不可以造出來，像是大陸農民都可以用3萬多就可以自己造出潛艦，在池塘就可以潛水下去在浮上來」，甚至烏龍爆料，將隨意GOOGLE來的資料用來大院質詢，把潛艦的協力廠商GL公司，錯當成賣菸草的GL。

蔡銘軒批評，馬文君說謊成性，根本是說謊立委！馬文君應該說明為何4屆區域立委任內不重視南投鄉親需求、堅持待在國防外交委員會，甚至還提案、凍結與減列農業部預算，阻礙南投發展，南投不需要不為鄉親努力及在國防上獲不當利的立委，強力呼籲馬文君，不要轉移焦點，誠實面對才是上策。

蔡培慧表示，馬文君行徑顯然在「棄南投，毀台灣」，而南投除了馬文君，還有一個隱憂，就是國民黨提名第二選區的游顥，2016年「洪習會」他曾擔任洪秀柱的辦公室主任，是洪秀柱嫡系子弟兵，從過去洪秀柱的主張就知道不只親中還媚共，包括洪曾主張「統一是台灣的唯一出路」，「我們南投已經有從過去到現在從不為地方，始終待在外交國防委員會的馬文君，現在更有洪秀柱大弟子爭搶進國會」。

蔡培慧痛陳，游灝身為兩屆南投縣議員，卻找不到一篇為南投做事的新聞，甚至還傳出有配合統戰的消息，因此誠摯向南投選民呼籲，「台灣中心在南投，不忠立委要拒投」，拒絕洩密立委，保障台灣安全。

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