▲中醫藥永續發展　增進全民健康福祉

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中醫臨床醫療 國際研討會疫情趨緩後臺灣趁勝追擊，於馬來西亞展開中醫藥實質交流活動，由衛生福利部中醫藥司指導，林口長庚紀念醫院主辦，達到促進臺灣與馬來西亞之間的中醫藥知識分享，強化雙方醫師的專業經驗交流，並引領臺灣中藥產業的參與。林口長庚紀念醫院指出，活動除舉辦中醫臨床醫療國際研討會，並邀請多家中藥廠商展示最新的中藥產品，有來自馬來西亞的醫療專業人士包含醫院、診所、公學會、學校、醫學院、產業界約110人熱烈參與，深入了解台灣的中醫藥醫療與產業，並分享他們的豐富經驗。
林口長庚紀念醫院中醫部陳俊良計畫主持人表示，臺灣與馬來西亞傳統醫藥交流非常密切，2020年到2022年因為新冠肺炎疫情影響，只能改以試訊方式舉辦中醫臨床醫療研討會，分享中醫藥治療疾病及用藥方式。很高興今年恢復正常舉辦，為中醫藥的國際合作開啟新的大門，也為患者提供更多高品質的中醫療服務，達到雙贏目的。
臺灣與馬來西亞 中醫藥實質交流衛生福利部中醫藥司黃怡超司長致詞時也表示，臺灣中醫藥國際交流的一個重要里程碑，它將有助於加強臺灣與馬來西亞的中醫藥合作，推動臺灣中醫藥在國際醫療領域的發展。黃怡超司長強調，臺灣的醫療制度是中西醫雙軌並行，中醫已經納入全民健康保險。
2019年立法院三讀通過中醫藥發展法並由總統公佈實施，確立了中醫藥永續發展及增進全民健康福祉的政策方針。隨著中醫藥發展法的立法，也正加緊腳步建構更完善的中醫醫療及照顧體系。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59463
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