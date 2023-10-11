亞運失落人／楊昆弼、呂紹全皆無緣衛冕 射擊隊奧運期中考不及格
杭州亞運落幕，這一屆賽會中華代表團有高光、也有低谷，面對一年後的巴黎奧運，需要持續進步，爭取站上頒獎台。這次射擊代表隊作為國內期待有望爭金的大項，最終卻只進帳一銅，巴黎奧運前的「期中考」成績不及格，如何修正和改進，將決定一年後的主戰場能否準確射中靶心。
記者黃建霖/專題報導
本屆亞運中華隊拿到19金20銀28銅，共獲得67面將牌，追平1998年曼谷亞運19金的隊史紀錄，帳面上成績相當不錯。不過舉重、射擊、射箭等傳統項目的發揮不理想，一年後的奧運沒有本錢太樂觀。
上屆雅加達亞運，中華射擊代表隊奪下2金1銀1銅的成績，呂紹全、林穎欣在混合團體10公尺空氣步槍奪金，前者還在男子10公尺空氣步槍拿到銅牌；楊昆弼在男子不定向飛靶大放異彩摘金，混團也和學姊林怡君收下銀牌。
但是這一屆杭州亞運，中華隊卻只由吳佳穎、劉恆妤、余艾玟在女子十公尺空氣手槍收下一面銅牌，楊昆弼衛冕失敗、無緣決賽，10公尺步槍混雙林穎欣／呂紹全則是止步資格賽，整體的發揮確實和國內期待有所落差。
楊昆弼在遭淘汰後表示，自己的重點放在明年的巴黎奧運，杭州亞運則是一個期中考，也藉此檢視自己這段期間付出的成果，「在最後關頭還差臨門一腳，希望回去能夠多加練習，為奧運做準備。」
至於空氣步槍方面，林穎欣和呂紹全皆表示對這成績有心理準備，這次的設定的標準也稍微更低一些，但是仍然沒能夠達到，後者表示：「沒達到那就是繼續往這個方向努力。」