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亞運失落人／楊昆弼、呂紹全皆無緣衛冕　射擊隊奧運期中考不及格

▲吳佳穎攜手劉恆妤、余艾玟在杭州亞運射擊女子10公尺空氣手槍團體決賽以1723分摘下銅牌，也是中華射擊代表隊本屆唯一一面獎牌。（圖／中華奧會提供）
▲吳佳穎攜手劉恆妤、余艾玟在杭州亞運射擊女子10公尺空氣手槍團體決賽以1723分摘下銅牌，也是中華射擊代表隊本屆唯一一面獎牌。（圖／中華奧會提供）

記者黃建霖/專題報導

杭州亞運落幕，這一屆賽會中華代表團有高光、也有低谷，面對一年後的巴黎奧運，需要持續進步，爭取站上頒獎台。這次射擊代表隊作為國內期待有望爭金的大項，最終卻只進帳一銅，巴黎奧運前的「期中考」成績不及格，如何修正和改進，將決定一年後的主戰場能否準確射中靶心。

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本屆亞運中華隊拿到19金20銀28銅，共獲得67面將牌，追平1998年曼谷亞運19金的隊史紀錄，帳面上成績相當不錯。不過舉重、射擊、射箭等傳統項目的發揮不理想，一年後的奧運沒有本錢太樂觀。

上屆雅加達亞運，中華射擊代表隊奪下2金1銀1銅的成績，呂紹全、林穎欣在混合團體10公尺空氣步槍奪金，前者還在男子10公尺空氣步槍拿到銅牌；楊昆弼在男子不定向飛靶大放異彩摘金，混團也和學姊林怡君收下銀牌。

▲上屆雅加達亞運射下台灣第一金的射擊組合呂紹全(右)、林穎欣(左)本屆杭州亞運大失常。奧會提供
▲上屆雅加達亞運射下台灣第一金的射擊組合呂紹全(右)、林穎欣(左)本屆杭州亞運大失常。奧會提供
但是這一屆杭州亞運，中華隊卻只由吳佳穎、劉恆妤、余艾玟在女子十公尺空氣手槍收下一面銅牌，楊昆弼衛冕失敗、無緣決賽，10公尺步槍混雙林穎欣／呂紹全則是止步資格賽，整體的發揮確實和國內期待有所落差。

楊昆弼在遭淘汰後表示，自己的重點放在明年的巴黎奧運，杭州亞運則是一個期中考，也藉此檢視自己這段期間付出的成果，「在最後關頭還差臨門一腳，希望回去能夠多加練習，為奧運做準備。」

▲台灣射擊好手楊昆弼今（1）日在杭州賽事男子不定向飛靶項目，提前在資格賽出局。（圖／中華奧會提供）
▲台灣射擊好手楊昆弼今（1）日在杭州賽事男子不定向飛靶項目，提前在資格賽出局，加射第二發就漏射，他受訪時認為自己在最後關頭還差臨門一腳。（圖／中華奧會提供）
至於空氣步槍方面，林穎欣和呂紹全皆表示對這成績有心理準備，這次的設定的標準也稍微更低一些，但是仍然沒能夠達到，後者表示：「沒達到那就是繼續往這個方向努力。」

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