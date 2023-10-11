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《水行俠2》4爭議「150萬人連署」開除安柏　高層刪光蝙蝠俠戲分

▲《水行俠2》4大爭議，150萬名網友曾連署要求華納「開除安柏（左圖）」，還爆出「高層插手」刪光蝙蝠俠戲分。（圖／《水行俠》劇照、翻攝自華納兄弟台灣YouTube）
▲《水行俠2》4大爭議，150萬名網友曾連署要求華納「開除安柏（左圖）」，還爆出「高層插手」刪光蝙蝠俠戲分。（圖／《水行俠》劇照、翻攝自華納兄弟台灣YouTube）

記者黃雅琪／綜合報導

DC英雄電影《水行俠》續集《水行俠 失落王國》爭議不斷，曾爆出超過150萬名網友連署要求「華納解僱安柏赫德」、刪減或換角飾演「梅拉公主」的安柏、「高層插手」導致多次重拍補拍，以及班艾佛列克飾演的「蝙蝠俠」戲分全被刪光，隨著首支預告片釋出，破除換角安柏的傳聞後，她的戲分多寡也再次成為熱門話題。

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▲《水行俠2》預告片安柏赫德只露臉1秒，面目猙獰「打破玻璃」狂咆哮。（圖／翻攝自華納兄弟台灣YouTube）
▲《水行俠2》預告片安柏赫德只露臉1秒，面目猙獰「打破玻璃」狂咆哮。（圖／翻攝自華納兄弟台灣YouTube）
在《水行俠》飾演「梅拉公主」的安柏赫德，因為控告前夫強尼戴普家暴敗訴後，名聲一落千丈；超過150萬名網友更連署要求「華納解僱安柏」，製片彼得沙佛朗表示，不會對於「粉絲霸凌」做出回應。

▲強尼戴普（右）與前妻安柏赫德打官司，至今仍不願正眼瞧她一眼。（圖／美聯社／達志影像）
▲強尼戴普（右）與前妻安柏赫德的「世紀官司」最終兩敗俱傷。（圖／美聯社／達志影像）
外界屢屢傳出華納會刪減安柏在《水行俠 失落王國》中的戲分，甚至考慮換角重拍；前DC影業總裁濱田沃特表示，他們確實考慮過為梅拉重新選角，但主要是考量到安柏和「水行俠」傑森摩莫亞之間缺乏化學反應，而不是相關指控帶來的影響。導演溫子仁也曾透露，《水行俠2》劇情著重在「兄弟情」，安柏戲分自然也不會太多。

▲《水行俠2》中由班艾佛列克（左）飾演的「蝙蝠俠」，傳出「高層插手」戲分全被刪光。（翻攝Jason Momoa IG）
▲《水行俠2》中由班艾佛列克（左）飾演的「蝙蝠俠」，傳出「高層插手」戲分全被刪光。（翻攝自傑森摩莫亞IG）
《水行俠2》曾爆出因為「高層插手」多次重拍、補拍，溫子仁也公開闢謠，解釋這一切都是為了改善作品：「補拍從來不是壞事。」2022年7月，傑森在Instagram上宣布，班艾佛列克飾演的「蝙蝠俠」布魯斯韋恩參演本片，但後來傳出高層希望《水行俠2》成為獨立作品，不要與DC宇宙作品有關聯，因而刪光班艾佛列克戲分。電影《水行俠 失落王國》12月20日在台上映。

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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