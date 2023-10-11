《水行俠2》4爭議「150萬人連署」開除安柏 高層刪光蝙蝠俠戲分
DC英雄電影《水行俠》續集《水行俠 失落王國》爭議不斷，曾爆出超過150萬名網友連署要求「華納解僱安柏赫德」、刪減或換角飾演「梅拉公主」的安柏、「高層插手」導致多次重拍補拍，以及班艾佛列克飾演的「蝙蝠俠」戲分全被刪光，隨著首支預告片釋出，破除換角安柏的傳聞後，她的戲分多寡也再次成為熱門話題。
記者黃雅琪／綜合報導
在《水行俠》飾演「梅拉公主」的安柏赫德，因為控告前夫強尼戴普家暴敗訴後，名聲一落千丈；超過150萬名網友更連署要求「華納解僱安柏」，製片彼得沙佛朗表示，不會對於「粉絲霸凌」做出回應。
外界屢屢傳出華納會刪減安柏在《水行俠 失落王國》中的戲分，甚至考慮換角重拍；前DC影業總裁濱田沃特表示，他們確實考慮過為梅拉重新選角，但主要是考量到安柏和「水行俠」傑森摩莫亞之間缺乏化學反應，而不是相關指控帶來的影響。導演溫子仁也曾透露，《水行俠2》劇情著重在「兄弟情」，安柏戲分自然也不會太多。
《水行俠2》曾爆出因為「高層插手」多次重拍、補拍，溫子仁也公開闢謠，解釋這一切都是為了改善作品：「補拍從來不是壞事。」2022年7月，傑森在Instagram上宣布，班艾佛列克飾演的「蝙蝠俠」布魯斯韋恩參演本片，但後來傳出高層希望《水行俠2》成為獨立作品，不要與DC宇宙作品有關聯，因而刪光班艾佛列克戲分。電影《水行俠 失落王國》12月20日在台上映。
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