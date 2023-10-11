外界憂以巴衝突恐使通膨再現 主計長朱澤民曝油價等3大影響關鍵
立法院財政委員會今（11）日邀請行政院主計長朱澤民進行業務報告，會中談及近日爆發的以巴衝突，恐牽連台灣通膨與整體經濟的憂慮。對此，他回應，以巴兩國與俄烏不同，既沒有石油生產，也無大宗物資出口，主計總處將在下個月重新修正GDP與通膨預測值，進一步將有多少國家捲入衝突、時間多長等納入其中，影響方向以「油價」最為關鍵。
記者鄭妤安／台北報導
根據主計總處針對全年經濟成長率以及通膨率的預測資料顯示，今年GDP估為1.61%，其中，第3季預測2.54%，第4季則高達5.59%，2024全年將達2.54%。朱澤明今日於立法院說明，所謂的經濟成長率是與上年同期比較，今年Q4經濟成長有望突破5%的主要原因是由於去年同一時期數字呈現負成長，明年全年GDP估能達2.54%，也是基期因素所致。此外，今年全年通膨率估為2.14%，明年則預計降至1.58%。
以色列於台灣時間國慶連假期間遭巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）入侵，爆發大規模衝突事件，以色列向其宣戰後，衝突仍持續延燒。在以巴以及俄烏等雙重戰爭衝擊下，是否會引發全球以及台灣通膨再現，國內消費者物價（CPI）上漲率能否守住2%位置？
朱澤明回應，下個月將再次修正全年經濟成長與通膨預測，並將「以巴戰爭」納入參考資料中，不過，他解釋，以巴與俄烏戰爭不同，後者有牽連到俄羅斯的石油問題，烏克蘭則為大宗物資生產國，但以巴兩國既無石油生產，也沒有大宗物資出口。下個月將重新修正預測，會以多少國家捲入以巴衝突中、時間多長等來判斷影響情況，接下來影響方向以「油價」最為關鍵。