殷琦懷二寶！明年農曆年前迎「兔寶寶」 開心家中三喜臨門
伊林名模殷琦和老公張市育（原名張仕育）結婚5年，育有2歲半兒子Kimi。今（11）日殷琦驚喜宣布，懷上二寶的好消息，她開心分享，老公平時雖工作忙碌，但非常好學，剛取得逢甲大學商學博士學位，兒子Kimi也順利就讀幼兒園，「我老公好開心，說是『三喜臨門』，哈哈！」二胎生肖屬兔，小名「兔寶」，預計明年農曆年前出生。
記者黃盈容/綜合報導
殷琦2018年結婚，老公為高明精機總經理張市育，上月他赴德國參加機械展，即為公司接到大量訂單，同時順利取得博士學位，張市育開心說，改名及老婆二胎的「好孕兔寶」，讓他近來喜事接二連三的，好運連連。
殷琦婚後定居台中，專心相夫教子，現懷孕5個多月，身體狀態都還不錯，有時間會與老公、兒子Kimi一起到日本等鄰近國家旅行，殷琦表示：「加上我肚子裡的『兔寶』，我們現在都是全家出遊。」
懷孕前，她偶爾會陪同老公到歐洲等國家出差，但孕後，她選擇搭短程飛機的鄰近國家旅行，覺得這樣對孕婦比較適宜。提到2歲半的Kimi，她說，「他長得跟我老公一模一樣，簡直是同一個模子，我在家就會看到兩個長得一樣的男生，一大一小，父子兩連個性都像，很有趣，不過Kimi有遺傳到我的大長腿。」
她也透露，Kimi某天摸著媽媽的肚子喊「弟弟」，她驚喜說，「小孩子真的好神奇！都還沒跟他說我肚子裡有寶寶呢。」