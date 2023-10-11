顛覆傳統刻板印象　鴻海釋出30秒MODEL N純電動物流車影片

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據了解，今年鴻海科技日將以三大平台作為對外展示主軸：智慧EV、智慧製造以及智慧城市；同時，集團「3＋3」新事業，包括AI、半導體、數位健康、低軌衛星等，也會有一系列的對外應用展示。屆時，除了新款EV的推出外，劉揚偉將親自出席主持，還有集團EV、半導體兩大策略長關潤（Seki）、蔣尚義料將就未來策略進行分享。
而以往鴻海創辦人郭台銘都會現身科技日，今年因為他參與總統大選，為不影響鴻海政治中立，因此不會參加鴻海科技日，但傳出輝達執行長黃仁勳將出席，輝達車用產品部門副總裁Rishi Dhall也將站台，外界認為除在AI伺服器強化合作外，也會揭露更多雙方合作的細節。
鴻海科技日今年是活動規模最大、展區內容最豐富的一年，今年也開放100個名額，供社群粉絲與股東們一同參與，讓大家可以近距離感受鴻海科技實力。同時鴻海日前曝光鴻海科技日的專屬禮品，包括Belkin藍牙耳機、微量海藻造型手工皂、摺疊環保杯、休閒輕量肩背包等超實用的周邊小物。
而今日鴻海也釋出了30秒的MODEL N純電動物流車影片，包括流線的車燈、捲門式設計的門板並搭載照明都是亮點，預告屆時將讓大家有嶄新物流體驗，完全改變大家對傳統物流車的印象！