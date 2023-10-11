國慶煙火提早施放被罵翻！總統出席有維安 業內曝：不能說改就改
國慶煙火10日在台中中央公園舉辦，原定晚間8時才會施放，卻意外提早20分鐘，讓人相當錯愕、惹怒民怨，被狠批「史上最爛」。台中市新聞局長鄭照新今（11）日坦承，在流程安排上有瑕疵，市府對此表達歉意。對此，擁有15年行銷產業經歷的資深行銷人認為，「大型活動就像是大恐龍，想要靈活轉身，很難！」
記者周淑萍/綜合報導
台中國慶煙火表定昨晚8時施放，卻提早了20分鐘，讓民眾措手不及、引發民怨。從事行銷相關工作逾15年的業內人士分析，從流程表、網路直播和業內執行經驗等綜合評估之下，昨晚事件感覺「只能照著走」。資深行銷人解釋，因出席長官除了市長、立法院院長之外還有總統，總統出席活動會有維安，不是執行團隊可以直接溝通和隨意變動。
籌備每一項活動，都需要處理上百項細節，尤其大活動更是。具相關經驗的資深行銷人提到，「大型活動就像是大恐龍，想要靈活轉身，真的很難！」因為所有事情都是一環扣一環，想在短時間調動並不容易，因此無法立即彈性改變活動流程。
從直播影片來看，長官致詞完的確也只能開始施放煙火，「不可能讓老闆在上面等20分鐘，感覺只能照著走。」他也點出主辦、承辦單位「錯估流程」相當致命，因長官致詞通常會有講稿，應該是能事前掌握講者的時間來做應對變動。
資深行銷人表示，活動中難免會有很多意外狀況發生，考驗執行團隊的緊急應變力。國慶煙火是國人都非常期待的大型活動，建議還是以公告出去的時間為準，除了氣候影響不得不修改之外，應該盡量降低人為因素造成的變動。如果昨晚事先有把「流程提早」列入因應方案中，就可以運用其他表演或安排來緩衝，然後「準時」放煙火，讓民眾在預期的期待下享受快樂氣氛。