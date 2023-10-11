你上榜了嗎？信用卡遭詐客群大公開　年齡3字頭、老師機率最高

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兆豐銀行推測，一般學校老師之所以容易誤入詐騙刷卡陷阱，可能跟生活環境單純、整日與學童相處有關，日前苗栗縣警方也分析，不少老師自認不會被騙，反而因此成為詐團眼中肥羊，被詐案例以假投資佔29%最多、釣魚簡訊佔24%次之，解除分期付款16%居第三位，警方更啟動建立教師族群的防詐網路詐騙知能，強化老師正確防詐觀念。
此外，兆豐銀行統計也發現，該行遭詐客群有高達53%都是北部持卡人，主要年齡層大宗落在3字頭，年收普遍低於60萬元，主要被詐騙刷卡金額約落在2萬至5萬元的區間，至於男女比則以女性超過6成為多，最易誤入詐騙交易陷阱。
為了倡導安全用卡觀念，兆豐銀行也提供民眾5招防詐小秘訣，一、來路不明網頁不要點，尤其免費送上門的好康更要能拒絕誘惑；二、保管卡號及OTP密碼，不要隨便輸入在不明網頁上；三、切勿儲存卡號在網站上，購物繳費都請搜尋正式官方網站再進入；四、綁定銀行LINE BC，掌握每筆消費通知不漏接；五、若發現不明刷卡消費立刻致電信用卡背面客服中心掛失，也可撥打165反詐騙諮詢電話。
同時，為防堵詐騙橫行，兆豐銀行日前也推出信用卡綁定3大國際行動支付限本人手機門號的新制，阻絕綁卡詐騙、減少客訴，內部也成立「24小時信用卡防詐專責小組」隨時進行交易監控，提升卡友的用卡安全。
除了銀行端嚴密把關防堵外，銀行也提醒，民眾切勿隨意在不明網頁輸入OTP密碼，因此舉形同將家中鑰匙交給歹徒，即便事後向發卡銀行主張爭議帳款，依現行國際信用卡組織的爭議款處理規範，當持卡人交付OTP驗證碼就等於同意或授權交易，因此爭議款幾乎都會被否定判決，一旦駁回，持卡人仍得支付該筆金額，民眾千萬得當心多加留意。