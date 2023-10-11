林依晨人妻生活太苦悶！不爽《善良》許瑋甯吃鮮肉 賀軍翔捲紛爭
著名編導徐譽庭全新劇集《不夠善良的我們》上演追情奪愛劇情，林依晨、許瑋甯在劇中「雙雌對決」與賀軍翔、柯震東有精采對手戲。林依晨扮演40不惑的人妻，日子別無所求但了無新意，發現年輕時的「假想敵」許瑋甯，不僅生活充滿驚喜、男友還很年輕，讓她感到很不甘心，這場人生的勝負她必須得贏！本劇第1、2集將在金馬影展搶先播出。
記者黃雅琪／綜合報導
多部金馬獎入圍影片，也將在金馬影展世界首映，包括陳意涵、林品彤飾演母女入圍7項大獎的《小曉》，同樣問鼎女主角講述中國高考畸形現象的《菠蘿，鳳梨》，以荒誕不羈的黑色幽默問鼎新導演《大山來了》。超人氣男星許光漢配音的動畫長片《八戒》，瑰麗又詭異的現代愛情奇譚《（真）新的一天》，以及入圍短片的《公鹿》、《乙方及其後》、《吹夢無蹤》、《白雲蒼狗》等。此外，以《青春（春）》入圍本屆金馬獎最佳紀錄片的名導王兵，還有一部揭露中國作曲家於文革受難的《黑衣人》將在影展亮相。
金馬獎得主陳哲藝則有兩部截然不同的新片參展，一部是由金馬影后周冬雨、劉昊然、屈楚蕭主演的《燃冬》，和他首度執導的英語長片《漂流人生》（Drift）。台灣新銳導演練建宏勇奪2019金馬創投會議百萬首獎的《莎莉》，集結入圍本屆金馬獎男主角的林柏宏和劉品言、李英宏、楊麗音等陣容，上演出乎意料的跨國網戀。
新加坡導演姚志衞入選柏林影展的《明天比昨天長久》，特地請出金馬得主戴立忍以演技壓陣。同樣來自新加坡的楊國瑞在盧卡諾影展獲獎的《好久不見》，則以魔幻風格揭開糾結難解的三角情緣，讓人聯想起泰國名導阿比查邦。香港導演謝家祺的《七月返歸》更邀來百變女星白靈與香港偶像團體「MIRROR」成員江𤒹生，再現港產靈異恐怖類型。
短片部分包括，台灣導演藍憶慈與女星范曉萱合作的《馬語》，楊婕導演集結金士傑、方郁婷、王渝萱、馬念先主演的《地獄催淚部》，由今年意外離世的名導萬瑪才旦監製的《黃昏馬戲團》，《緣路山旮旯》香港導演黃浩然的新作《老家》，曾以《阿爾祖之夜》入圍金馬的維吾爾族導演陶弗克尼薩米汀的《和百合的一個下午》，以及劉博濠入選柏林影展新世代14 Plus單元的《火箭發射時》，都不容錯過。
多部亞洲新片也來勢洶洶，日本名導塚本晉也在威尼斯影展獲獎的《火影》；導演岸善幸邀來稻垣吾郎、新垣結衣攜手掀開社會病態的《（非）一般慾望》；實力派演員池松壯亮一人分飾兩角，深入幫派情仇的《在黑鍵與白鍵之間》；氣質女星橋本愛和仲野太賀尋找愛情之道的《愛的狂熱》，都讓原本很強大的亞洲片單更添看頭。
另外，越南導演范天恩勇奪坎城影展金攝影機獎的《霧中潛行》、菲律賓導演肯尼斯達格丹橫掃各大奇幻影展的《母侵夢魘》、寶萊塢巨星蘭威爾辛格和《孟買女帝》艾莉雅巴特的《寶萊塢之我們相愛吧》，展現驚人的歌舞大場面。2023金馬影展將於11月9日至26日展開。