國慶焰火「滅火器」怨警不開道　中警說明致歉

滅火器樂團主唱兼吉他手楊大正（Sam Yang）於10月10日受邀參與國慶焰火表演，活動結束後於其個人臉書質疑，藝人車道站滿民眾，唯一通往舞台的道路，沒有管制！一堆警察一起看煙火，距離上台時間僅剩20分鐘，拜託警察協助管制，竟遭警怒回「大家都在看煙火誰理你們！」。警方說明應是焰火施放期間周遭聲響較大，員警爰提高對話聲量，致造成誤解，警方今日會聯絡楊大正先生說明並表達歉意。
記者鄧力軍/台中報導
中市警二分局今上午說明，表示國慶煙火活動工作人員應自漢翔公司側門（在凱旋路與僑大八街口）進入會場，惟該部藝人保母車於20時14分在凱旋路與敦化路口管制點被第二分局員警攔下，車中人員表明渠等為活動表演藝人，要求警方協助開道，當時焰火正在施放中，週邊路燈等照明光源全數關閉，該路口以南至凱旋七街區間，約有數千位民眾聚集於凱旋路上觀賞焰火，並持手機攝錄，若強行開道，必有安全疑慮，故員警表示：「現在民眾都在看煙火，就算開道也沒有人會理我們」。基於現場安全考量，員警主動建議自漢翔公司側門（在凱旋路與僑大八街口）進入，該部車輛即配合折返，於20時16分駛向凱旋路與僑大八街口的漢翔公司側門，進入表演會場。
楊大正所稱「遭警怒回」一節，應係因焰火施放期間周遭環境聲響較大，員警爰提高對話聲量，致造成誤解。警方今日也會聯絡楊大正先生向說明並致歉。第二分局表示，本次活動期間湧入大量人車，相關管制措施皆以現場人員安全及活動順利進行為優先考量，造成民眾不便或感受不佳之處，本分局深感遺憾並表示抱歉。