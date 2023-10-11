焰火提早放、無人機不能飛是蔡英文害的？盧秀燕：國安的確加嚴

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至於焰火提早20分鐘施放，王育敏表示總統抵達的時間比較早，主持人順著流程走，幾位貴賓致詞時體諒很多人要看焰火，都講得比較短，所以提前開始。
民眾黨市議員江和樹質詢時認為，問題出在總統蔡英文提早到場，市府不必幫中央揹鍋，「不準時施放焰火責任，市府承擔不起啦」！盧秀燕則說「是我們3位首長的問題」，一般人以為政治人物講話都很長，但昨天總統蔡英文、立法院長游錫堃與她體諒現場民眾心情，一下就講完了，焰火才會提前施放，不然多出來的時間，「讓總統、市長上去跳舞嗎？」
昨晚的活動流程，安排總統蔡英文於7點25分進場，接著3人各致詞6分鐘，其他時間由主持人聶雲、曲艾玲串場，但只有游錫堃講了5分鐘左右。國民黨市議員邱愛珊說，她在現場看到時間明明還未到，主持人卻直接講「請3位貴賓啟動」，當場傻眼！民進黨市議員張芬郁表示，表定就是8點啟動，總統並未提前進場，整個流程提早20分鐘，卻怪總統話太少，是把其他人當白痴嗎？難道主持人不必控場、沒有墊檔節目嗎？
民進黨市議員陳淑華、蕭隆澤則針對無人機展演臨時取消提出質疑，去年國慶焰火在嘉義縣，也有漂亮的無人機表演，難道別人的經驗無從借鏡嗎？
盧秀燕強調，去年嘉義國慶焰火表演時，國安議題還沒那麼嚴重，自從發生以色列攻擊事件後，「國安單位的緊張，我覺得可以理解」。當時突然出現多架不明無人機，國安單位立刻和市府商量，由於無法判斷不明無人機從哪裡來、是否不懷好意，且有總統、國會議長在場，因此當機立斷以保護元首安全為先。
盧秀燕說，無人機並不是完全沒飛，當第一個雙十畫面出現時，總統蔡英文還很開心的轉頭對她說「圖案還會轉耶！」她認為停止無人機展演是正確決策，自己要向國安單位致敬，寧可擔負罵名也要堅守崗位、做出正確判斷與專業意見，維護元首安全。