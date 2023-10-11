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日職／田中將大本季大衰退恐遭減薪！旅日宋家豪有望續留樂天

▲日職東北樂天金鷲台灣好手宋家豪，有機會跟球隊續約。（圖／宋家豪粉絲團）
▲日職東北樂天金鷲台灣好手宋家豪，有機會跟球隊續約。（圖／宋家豪粉絲團）

記者張志宇/綜合報導

日本職棒（NPB）樂天金鷲昨（10日）以0:5不敵千葉羅德海洋，本季確定無緣闖入季後賽宣告球季提前結束。今（11日）根據日媒《產經體育》透露，「我國旅日好手宋家豪有望獲得球隊續約，此外田中將大今年表現不佳，恐遭到大砍薪。」

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樂天本季打出70勝71敗2和、排名太平洋聯盟第4無緣季後賽，宋家豪也在本季出賽49場，在46.2局投球中送出35K，防禦率2.89，每局被上壘率1.11，收下16次中繼成功，生涯日職中繼成功數更是突破「100大關」，來到103次。

《產經體育》在報導中表示，「樂天洋將Estamy Urena、Chris Gittens、Manny Banuelos與Maikel Franco皆有可能不做續留，但宋家豪有望獲得續約。」

宋家豪本季年薪推估為1億1000萬日圓，推估明年勢必有很大機會加薪續留，反觀老將田中將大，本季僅交出7勝11敗、防禦率4.91的成績，預計球團再續約時，很高機會將大幅減薪。

此外樂天終結者27歲左投松井裕樹將在明年4月取得FA入札資格，根據日媒《報知體育》表示，「樂天球團已向松井裕樹提出4年16億日圓的複數年合約，盼能順利將他留下。」

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