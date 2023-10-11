南拳媽媽彈頭吸金功力驚人！幫周杰倫寫歌賺版稅 每年進帳400萬
團體「南拳媽媽」的前成員彈頭，日前被報導三喜臨門，包含即將於年底推出最新音樂作品、商演滿檔事業得意連接兩代言、奮發圖強43歲以自學考上「台北醫學大學大數據科技及管理研究所碩士班」。彈頭吸金能力驚人，先前獲得周杰倫賞識，為他寫過〈楓〉、〈退後〉等不少歌曲，光是歌曲版稅可日入萬元台幣，年收入高達400萬元。
記者薛羽彤／綜合報導
經紀公司透露，彈頭吸金能力驚人，所到之處都能聚集人氣，因此商演、代言、各項剪綵活動不斷，堪稱下金蛋的當紅炸子雞！初步估計，彈頭光是歌曲版稅可日入萬元台幣、年收入400萬元，商演與各式活動每年百場，更透過努力自學考上碩士班，屬於努力務實型的藝人，人格特質深受廠商喜愛。
彈頭認真看待每個合作機會，此番擔任床墊活動大使前，還先進行各式品項試睡測試，使用後發現大幅改善睡眠品質，「我因為工作量大，很重視睡眠品質，平時能睡到4小時就偷笑了，所以很重視床墊品牌！」他強調尤其是到大陸商演，睡過各式各樣床墊，最喜歡有支撐度、能貼合腰椎，材質要透氣抗過敏最好。
彈頭被問到，既然已有名床相伴，是否也已經有了對象？他笑說：「我已空窗多年，感情的事不是現在最重要的事，目前先睡好床墊，希望真命天女趕緊出現。」