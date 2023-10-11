批張善政喝酒罔顧風災　桃議會民進黨團快閃抗議

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黨團於10時半舉行記者會，砲轟張善政上任市府以來根本是無能、冷血，不顧市民朋友生命財產安全，也是最不會溝通的市府。從小犬颱風來襲，造成桃園多處災損，此外，亞洲矽谷創新研發中心突然終止、社會住宅租金漲價近兩倍，一再顯示張善政一意孤行、缺乏同情，令人心寒。
書記長鄭淑方指出，上週小犬颱風來襲，桃園市政府評估風力未達標準，與北北基桃共議未啟動颱風假。但實際上5日氣象署測到桃園市新屋區最大風力為11級，然而，反觀台中市風力為8級、新竹為6級皆已放假，張善政應體恤颱風可能造成威脅，可研議放颱風假。但颱風夜當晚，張善政竟然不顧市民朋友安危，與北北基其他首長參加國民黨舉辦慶祝酒會，甚至又再次發生「災害發生時，市長抿兩口」狀況，批張完全忘記他自己是桃園市長，而不是國民黨市長。
民進黨團指出，亞洲矽谷創新研發中心是前市長鄭文燦時代經過多年規劃設計後定案的內容，突然停止不僅是賠上桃園產業轉型機會，也顯示張善政市府一味只懂破壞前朝努力，根本無心、無力執行，只會大灑幣、飲鴆止渴。此外，世界館轉型，竟然是在市政會議突然宣布，並粗糙舉辦市府會勘，市府只邀集國民黨民代卻忽視民進黨民代意見，令人咋舌，桃園市政府的治理方式，淪為過去國民黨的專制、獨裁、威權的象徵。
另外針對社宅租金調漲，呂林小鳳指出，近期八德一號社宅租金傳出調漲，漲幅高達1.6倍，然而，租金調漲公告時間到續新約時間不到一個月，許多青年、年輕家庭、弱勢租客哀鴻遍野，可能流離失所。呂林小鳳表示，社會住宅興建目的就是要體恤青年、照顧弱勢，這次租金漲幅令許多市民朋友感受到桃園市政府不僅說漲就漲，漲幅竟然只看周邊土地房價及租屋市場行情，卻無視收入水準是否跟著增加，只看土地價格忽視社會住宅本質為人本主義的政府，根本是短視近利、冷血無情，更有劫貧濟富之疑慮，從弱勢者漲幅租金中，又拿去補貼其他業者，或讓張善政市府大灑幣。
民進黨團呼籲，張善政必須為自己在颱風夜不顧市民安全跑去國民黨活動，以及隔天桃園市政府未好好照顧到桃園市民道歉，並提出未來合理災害應變機制，避免市民朋友再次遭殃。此外，亞洲矽谷創新研發中心計劃，已有初步規劃設計，市府嘎然停止，不僅犧牲桃園未來，更葬送引進世界級公司進駐的機會，務必三思。社會住宅大幅度調漲，不僅是違反社會住宅建設目的，也造成市民朋友恐慌，請張善正務必體恤民意，好好保護市民。