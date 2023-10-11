好市多「2023黑色購物節」11/20登場！連7天便宜爆買 搶購祕訣曝
知名美式賣場好市多（Costco）每年都會推出年度盛事「黑色購物節」，引來民眾排隊瘋搶優惠商品。而今年「黑色購物節」將於11月20日起正式登場，活動為期1週，一直到11月26日才結束，讓會員天天爽搶便宜。而每年好市多官方對優惠品項、折扣都相當保密，會員記得要在活動前一天約17:00打開APP查看部分優惠品項。
記者賴禹妡／綜合報導
好市多2023年「黑色購物節」將在11月20日登場，全台門市連續7天優惠特賣，活動一路到11月26日結束。而為了給消費者驚喜，好市多歷年來對黑色購物節的活動內容都是嚴格保密。
按照往年慣例，好市多會在前一天約17:00於官方APP內釋出優惠消息，不過賣場內有許多專屬折扣，還是要到現場才不會錯過搶便宜的機會，而今年下殺品項同樣是維持每卡限購1件。
根據往年黑色星期五購物節的活動內容，電視、冰箱等大型電器家具以及3C產品降價幅度大，是每年會員的重點關注商品，2022年好市多黑色購物節就有超過200項商品下殺優惠，其中一台98吋電視更是折扣了60000元。另外，黑色購五節連續七天的檔期，越到最後壓軸日，折扣商品就會越豐富。