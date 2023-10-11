李玉璽《火星上》不忍了！伸手向爸討錢 被嗆「拿出點成績來」
李玉璽客串CJ ENM HK影集《火星上的維納斯》，飾演曹佑寧和邵雨薇的「實驗室小夥伴」，劇中因工作缺乏經費，向飾演爸爸的劉亮佐開口申請金援，反被警告：「拿出點成績來！」過去他也在父親李亞明的公司，他認為：「壓力比較像是自己給自己的。」他剖析自己和爸爸之間的老闆和員工關係，「比較是因為替對方著想，反而彼此變得綁手綁腳。」
記者蔡依庭／綜合報導
李玉璽在劇中一開始就是「失蹤狀態」，直到邵雨薇和曹佑寧穿越到火星才與這位多年不見的老友重逢。李玉璽本來帶著輕鬆的心情客串，表示原本就認識2位主演「所以工作起來很愉快」，還透露大家在片場一起煮火鍋，「有戲的人去拍戲，等戲的人就吃火鍋。」
《火星上的維納斯》以新穎的手法探討性別議題，人類全靠基因複製工程才能延續生命，李玉璽希望：「除了鼻子過敏和皮膚過敏的基因，我好像都可以接受（被複製）。」但如果被送到只有女性的平行宇宙，他笑言：「我會先躲起來，避免變成被解剖研究的對象。」
此外，華納音樂特別為《火星上的維納斯》打造3首歌曲。其中〈Run Baby Run〉出自於樂團「原子邦妮」，以強烈的節奏為觀眾打開了通往多重宇宙的大門。《火星上的維納斯》已在friDay影音、中華電信MOD和HamiVideo上架。