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喊高嘉瑜「還是民進黨的」　陳時中：若是我個人自然有個人選擇

▲陳時中日前替高嘉瑜站台，高嘉瑜親自迎接。（圖／記者顏俊強攝，2023.09.16）
▲陳時中日前替高嘉瑜站台，高嘉瑜親自迎接。（圖／記者顏俊強攝，2023.09.16）

記者陳佩君／台北報導

民進黨立委高嘉瑜尋求連任，卻面臨台灣基進立委參選人吳欣岱挑戰，陷入泛綠分裂危機。衛福部前部長、民進黨總統參選人賴清德台北市競總主委陳時中今（11）日向支持者喊話，「高嘉瑜還是民進黨的」，不過他也意有所指的說，「如果是他個人，自然有個人選擇，既然已經接任競總主委，每位立委必然都是我輔選重心」。

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陳時中今接受Yahoo TV《齊有此理》主持人王時齊專訪時坦言，台北市對民進黨相對不利，但也不是完全沒機會，目標還是8席全上，他擔任主委最大的責任是總統輔選，但總統、立委不可分，要努力讓賴清德當選、本土政權持續，立法院也要過半。

對於港湖選情，陳時中提到，相信高嘉瑜在這次選舉，充分感覺到還是自己人比較好、比較可靠。他說，高在立委期間，有些質詢、角度，與民進黨不太一致，使選民不諒解，這次選舉她也說要反省，其根本上還是屬於民進黨，「除了周邊有些凸槌把它去掉，她還是民進黨的」。

陳時中談到吳欣岱時則說，以吳欣岱的形象和努力，「未來」一定會有出頭天的一天，「一步一步來吧！」

至於如何與基進溝通？陳時中坦言「很難」，就各自努力；他說，高嘉瑜、吳欣岱這段時間，就盡量跟選民訴求其理念，選民到最後會有一把尺來選擇。

對於被問到上次替高嘉瑜站台，被支持者罵一事，陳時中坦言此事，「我們就和他們交交心」，但黨就是一體的作戰，「如果是他個人，自然有個人選擇，既然已經接任競總主委，每位立委必然都是我輔選重心」。

陳時中直言，縱使沒有吳欣岱挑戰下，這區本來一對一就難選，李彥秀長期服務、有樁腳，對於網軍也投資很多，空陸戰都做很好，因此高嘉瑜要重申對民主的信念，得到選民認同，才能殺出一條血路。

王時齊詢問，台北市這次選情能比現有席次好？陳時中重申8席全上的目標，他說，現在還無法評估，這次選舉最後跟總統「分分合合」還有很大的關係，登記後比較容易評估，現階段還是要努力。

針對藍白合議題，陳時中認為，藍白合機會應該很低，但在社會氛圍壓力下又會提高，民眾黨總統參選人柯文哲很會計算，就會發現不划算。

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