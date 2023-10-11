澎防部再傳憾事！國慶連假收假未返營失聯 上尉輔導長倒車內身亡
澎湖防衛指揮部一名陳姓上尉輔導長，在國慶連假收假日22時30分前都未返營，軍方聯繫家屬後，於23時50分在澎湖觀音亭附近，發現陳員於自小客車內疑似燒炭輕生，經送醫搶救後，仍於今（11）日凌晨1時10分宣告不治，而這是澎防部半個月來，第二起軍官輕生案件，目前正由檢方及軍方相驗調查處理中。
記者林莞茜／綜合報導
澎防部上（9）月27日，1名上士於防風林輕生，不料事隔半個月，昨日晚間又傳出1名上尉輔導長，於車內燒炭，被發現後緊急送醫，仍宣告不治，據了解，該名陳姓上尉輔導長，原訂10日22時收假，卻到了22時30時仍未返營且失聯，該單位少校營輔導長於22時40分聯繫其胞弟，卻得到已於21時出門返營回覆。
少校營輔導長經協尋後，在23時50分於澎湖觀音亭附近，發現陳員疑似在其自小客車內燒炭輕生，復經送往衛生福利部澎湖醫院急救，於今（11）日01時10分宣告不治。警方初判陳員為厭世輕生，雖無留遺書，然手機內留有相關訊息，並無他殺嫌疑，軍方和檢警將進行相驗釐清。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995