國慶焰火入侵「野機」挑釁　議員要求開罰並求償

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議員張芬郁表示，9月25日市府即依「民用航空法」公告，10月 9日12時至10月10日24時足止，禁止遙控無人機出現在中央公園施放焰火的區域，但昨晚還是有無人機出現在現場干擾，根本是惡意和挑釁，但警方卻無法防範。
張芬郁要求，警局鎖定追緝這批無人機，依「民用航空法」處3萬元以上15萬元以下罰鍰，情節重大者，甚至可以將無人機沒收，也要求市長盧秀燕下令對惡意破壞國慶焰火演出的無人機持有者求償活動損失，不容無人機故意在國家慶典表演惡意干擾，甚至威脅現場民眾的安危。
張芬郁也抨擊活動流程沒有配套和備案，來賓致詞簡短提早結束，沒有配套活動，竟提早20分施放焰火，主舞台的設計則讓演出者背對現場群眾，導致滅火器等樂團對著空盪的貴賓席表演，讓全台民眾從直播看笑話，無法理解市府花了5100萬辦這場國慶焰火亂成一團，成了冤大頭。
警察局長李文章表示，昨晚目視入侵現場的飛行物有4至8台左右，詳細數字須由展演廠商統計，10月9日當天有攔截一架已交由交通局開罰，昨天，因現場人數太多，攔截下降後警方趕到現場不易尋找。
市長盧秀燕則表示，昨天的無人機部份被相關單位擊落，部份看見後即離開，
舉辦大型活動遭破壞，非常懊惱，確實有必要追究，研究求償的可行性。