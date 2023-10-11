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推動青年就業 產官攜手簽訂合作備忘錄

▲連結重點產業用人需求與青年就業執行計畫」簽署儀式是勞動部雲嘉南分署與產業界合作的新開始。（圖／記者張振興攝，2023.10.11）
▲連結重點產業用人需求與青年就業執行計畫」簽署儀式是勞動部雲嘉南分署與產業界合作的新開始。（圖／記者張振興攝，2023.10.11）

記者張振興/台南報導

在經濟轉型與發展的關鍵時刻，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署與雲嘉南轄區內的廠商協進會、產業園區服務中心、投資策進會等產業界重量級合作夥伴攜手，在位於台南的青年職涯發展中心，共同簽署了「連結重點產業用人需求與青年就業執行計畫合作備忘錄」，透過整合既有就業服務及職業訓練等資源及措施，結合產業公協會調查掌握重點產業職缺，以引導青年瞭解產業樣貌及用人需求，提升青年投入重點產業就業，也為產業補足人力缺口！

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今日參與的雲嘉南區公協會代表，各自代表了相應領域的雇主團體，對於轄區內的產業情況有深入的了解，並與會員廠商保持緊密聯繫，其中台南科技工業區廠商協進會理事長葉寶鴻也表示，希望藉由產官合作，讓青年提前了解產業前景，未來他們要踏出求職第一步時，會更有目標及方向，也能為地方留住在地勞動力。


雲嘉南分署長劉邦棟補充，「連結重點產業用人需求與青年就業執行計畫」的簽署儀式是雲嘉南分署與產業界合作的新開始，有助於掌握轄區重點產業輪廓，瞭解重點產業相關企業之發展前景、職場環境、優質職缺及其關鍵職能需求，未來可據以規劃辦理職涯輔導活動、關鍵職能課程及專案媒合，適時整合轄區內就業服務及職業訓練資源，並以大專校院畢業前1至2年之在校學子、20至29歲以下未就學就業且有工作意願的青年為主要協助對象。

▲勞動部雲嘉南分署長劉邦棟(右4)邀集雲嘉南轄區產協會代表，攜手簽訂合作備忘錄。（圖／記者張振興攝，2023.10.11）
▲勞動部雲嘉南分署長劉邦棟(右4)邀集雲嘉南轄區產協會代表，攜手簽訂合作備忘錄。（圖／記者張振興攝，2023.10.11）
今日共有台灣科學園區科學工業同業公會、台南科技工業區廠商協進會、臺南市新吉工業區廠商協進會、社團法人中華民國南部科學園區產學協會、台南市工商發展投資策進會、臺南市官田工業區廠商協進會、嘉義縣嘉太工業區廠商協進會、經濟部朴子(兼義竹)產業園區服務中心、經濟部嘉太產業園區服務中心等9家產業公協會代表與會，共同解決國內青年就業問題，也攜手推動雲嘉南地區重點產業的蓬勃發展。

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