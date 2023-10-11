推動青年就業 產官攜手簽訂合作備忘錄

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今日參與的雲嘉南區公協會代表，各自代表了相應領域的雇主團體，對於轄區內的產業情況有深入的了解，並與會員廠商保持緊密聯繫，其中台南科技工業區廠商協進會理事長葉寶鴻也表示，希望藉由產官合作，讓青年提前了解產業前景，未來他們要踏出求職第一步時，會更有目標及方向，也能為地方留住在地勞動力。
雲嘉南分署長劉邦棟補充，「連結重點產業用人需求與青年就業執行計畫」的簽署儀式是雲嘉南分署與產業界合作的新開始，有助於掌握轄區重點產業輪廓，瞭解重點產業相關企業之發展前景、職場環境、優質職缺及其關鍵職能需求，未來可據以規劃辦理職涯輔導活動、關鍵職能課程及專案媒合，適時整合轄區內就業服務及職業訓練資源，並以大專校院畢業前1至2年之在校學子、20至29歲以下未就學就業且有工作意願的青年為主要協助對象。
今日共有台灣科學園區科學工業同業公會、台南科技工業區廠商協進會、臺南市新吉工業區廠商協進會、社團法人中華民國南部科學園區產學協會、台南市工商發展投資策進會、臺南市官田工業區廠商協進會、嘉義縣嘉太工業區廠商協進會、經濟部朴子(兼義竹)產業園區服務中心、經濟部嘉太產業園區服務中心等9家產業公協會代表與會，共同解決國內青年就業問題，也攜手推動雲嘉南地區重點產業的蓬勃發展。