盧秀燕臉書被罵翻竟撤文？中市府：藝人版權問題只上架12小時
昨晚國慶焰火狀況連連，許多民眾還在路上塞車，焰火已開始施政，數百網友上台中市長盧秀燕臉書大罵，但中午有民眾正在留言時，發現該則貼文竟被下架！質疑盧秀燕沒有被批評的肚量。台中市政府表示，該場直播長達4個多小時，因藝人版權的授權條件，直播結束後12小時即關閉臉書與Youtube連結，因此是「所有粉專的連結一起消失」。
記者顏幸如／台中報導
盧秀燕臉書昨晚全程直播在台中市中央公園施放國慶焰火的相關活動，但焰火不僅提早施放，無人機展演還臨時取消，許多塞在路上的民眾，只能在車裡遠遠望著焰火，甚至只聽到隆隆砲聲。不少人上台中市長盧秀燕的臉書表達不滿，指一連串烏龍讓今年雙十大秀變成「史上最爛的國慶煙火」。
網友今（11）日中午欲上盧秀燕臉書留言時，突然發現整個貼文瞬間消失，最近一則貼文變成昨早的國慶升旗，因此質疑「是被罵到怕了嗎？」
台中市政府表示，直播廠商因藝人版權的授權條件，於直播結束後12小時關閉臉書與Youtube連結，導致「多文發佈」原始連結消失，所有分享連結的粉絲專頁貼文也連動消失，市長盧秀燕、漾臺中以及多位中央首長的粉專都有同樣情況。至於Youtube部份，廠商將修剪完涉及版權的藝人演出後，明天中午重新上架。