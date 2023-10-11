《虎鶴妖師錄》張凌赫「揹男星」體力透支 被虧：190公分白長了
大陸男星張凌赫從仙俠劇《蒼蘭訣》爆紅，他在改編自少年熱血漫畫的新作《虎鶴妖師錄》，化身國御妖師，與蔣龍、王玉雯、陳宥維攜手斬妖除魔。有一場戲是張凌赫揹著受傷的蔣龍奔跑，來回不停跑了幾次，把張凌赫累到不行，笑說「這麼多年，沒有揹過這麼重的」，被蔣龍狠狠虧「190公分白長了」、「看著人高馬大的，這下喘的」。兩人討論起體重，才發現190公分的張凌赫才只有65公斤，蔣龍聽了驚訝喊到「你太瘦了」。
記者羅凌筠／綜合報導
張凌赫跟蔣龍及王玉雯流暢俐落的打戲身手不凡，3人異口同聲地表示，打戲真的很難，光是開篇的除妖場面，他們就足足拍了3天3夜。蔣龍跟張凌赫還在沙漠中吊著鋼絲相互穿梭拍飛天打戲，一不小心就撞到彼此，最後拍了十幾次才成功，但看到成果，讓他們覺得一切辛苦都有代價，張凌赫說：「這跟之前拍《蒼蘭訣》時很不一樣，之前的神仙打戲很多都是特效幫忙，這次真的都靠自己完成。」
為了讓自己看來更高挺，蔣龍害羞地說：「我鞋子裡面有裝一些輔助道具，導致我拍攝時行動有些困難，有一場戲是我必須衝過去抱住王玉雯，因為地面鋪鵝卵石，加上我那有點高度的鞋，本來就不好跑，我盡一切能力衝刺，展現帥氣滑跪，以為成了，沒想到手還是不夠長。」聽到兩人在劇中有甜蜜曖昧互動，張凌赫羨慕地表示，還有情感對手戲應該要感到知足，他最遺憾的就是這次劇中跟他組CP的角色，只出場3集就死了。
蔣龍這次把自己定位為硬漢打星，每天都跟鋼絲為伍，不然就是在地上翻滾，但張凌赫跟王玉雯卻接連吐槽表示，在拍攝現場，他最常拿著小鏡子跟小梳子整理儀容，他搞笑地說：「因為我也是劇組顏值擔當，我必須對我的顏值負責。」《虎鶴妖師錄》線上看由iQIYI國際版APP及iQ.com播出。