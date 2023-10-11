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金鐘58／告五人典禮獻唱組曲　人氣獎《飢餓遊戲》暫時領先

▲人氣樂團「告五人」將在頒獎典禮演唱組曲。（圖／三立提供）
▲人氣樂團「告五人」將在頒獎典禮演唱組曲。（圖／三立提供）

記者黃盈容/綜合報導

第58屆金鐘獎節目類典禮將於10月20日晚間7點於國父紀念館正式登場。典禮主持人為陳亞蘭與劉品言，今年金鐘獎典禮節目類一共頒發21個獎項，另外，全民參與的「網路人氣票選活動」，由觀眾投票選出今年度心目中的最佳人氣綜藝節目與戲劇節目，目前第二波綜藝類票數由《飢餓遊戲》暫時領先，該獎項將於10月18日(三)23:59停止投票，分別在10月20、21日電視金鐘獎頒獎典禮中公開頒獎。今年典禮頒獎人邀請到資深新聞人詹怡宜、林辰唏、楊貴媚、嚴藝文、曾國城、好看娛樂總經理湯宗霖，以及「單身即地獄」製作人金在元等。人氣樂團「告五人」將在頒獎典禮演唱組曲。

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 今年金鐘獎星光大道首次分為「派對訪區」及「禮車訪區」，「節目類頒獎典禮」星光大道主持人由黃豪平及巴鈺主持，典禮則是陳亞蘭、劉品言聯手主持。在表演節目方面，共有三段演出，表演節目1是「謝謝你們一直在」，表演精神展現出「節目與觀眾」的碰撞，演出者為目前大受歡迎的人氣樂團「告五人」，他們將帶來組曲，演出內容強調｢觀眾是做節目的人非常重要的動力，也為精彩的節目賦予了極大的意義。｣現場樂團演唱與影片交疊出表演主題，透過觀眾參與各節目錄影的精彩照片，透過LED螢幕，傳遞到每一位觀眾與幕前幕後心中。 

第二個表演節目是「內容競技場」，展現「節目與年輕世代」的碰撞，演出者為最受年輕人歡迎的饒舌歌手，也是獲獎無數，2023年獲得第「34屆金曲獎最佳華語專輯獎」的熊仔、「大嘻哈時代2」冠軍阿跨面及「網路創作爆紅」，同時也入圍金曲獎過的潮州土狗。

▲「玖壹壹」將表演「歡迎光臨實境秀」，用去年到今年最紅紅火火的實境綜藝節目，來表現藝人參與節目的多元性與生活性。（圖／三立提供）
▲「玖壹壹」將表演「歡迎光臨實境秀」，用去年到今年最紅紅火火的實境綜藝節目，來表現藝人參與節目的多元性與生活性。（圖／三立提供）
當晚表演以 Cypher 歌唱接力方式呈現，每位歌手搭配多位舞者合作演出，歌詞內容以「節目與年輕世代的碰撞」為寫詞主軸，帶出台灣節目的多元、豐富、深度與流行。表演節目三則為「歡迎光臨實境秀」，用去年到今年最紅紅火火的實境綜藝節目，來表現藝人參與節目的多元性與生活性，找來「玖壹壹」樂團演出。

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