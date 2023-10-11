金鐘58／告五人典禮獻唱組曲　人氣獎《飢餓遊戲》暫時領先

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今年金鐘獎星光大道首次分為「派對訪區」及「禮車訪區」，「節目類頒獎典禮」星光大道主持人由黃豪平及巴鈺主持，典禮則是陳亞蘭、劉品言聯手主持。在表演節目方面，共有三段演出，表演節目1是「謝謝你們一直在」，表演精神展現出「節目與觀眾」的碰撞，演出者為目前大受歡迎的人氣樂團「告五人」，他們將帶來組曲，演出內容強調｢觀眾是做節目的人非常重要的動力，也為精彩的節目賦予了極大的意義。｣現場樂團演唱與影片交疊出表演主題，透過觀眾參與各節目錄影的精彩照片，透過LED螢幕，傳遞到每一位觀眾與幕前幕後心中。
第二個表演節目是「內容競技場」，展現「節目與年輕世代」的碰撞，演出者為最受年輕人歡迎的饒舌歌手，也是獲獎無數，2023年獲得第「34屆金曲獎最佳華語專輯獎」的熊仔、「大嘻哈時代2」冠軍阿跨面及「網路創作爆紅」，同時也入圍金曲獎過的潮州土狗。
當晚表演以 Cypher 歌唱接力方式呈現，每位歌手搭配多位舞者合作演出，歌詞內容以「節目與年輕世代的碰撞」為寫詞主軸，帶出台灣節目的多元、豐富、深度與流行。表演節目三則為「歡迎光臨實境秀」，用去年到今年最紅紅火火的實境綜藝節目，來表現藝人參與節目的多元性與生活性，找來「玖壹壹」樂團演出。
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