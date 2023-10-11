50年來首次！日本銀行系統故障　11家銀行無法跨行轉帳、民眾氣炸

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受到影響的金融機構包括三菱日聯銀行（三菱UFJ銀行）、里索那銀行（りそな銀行）、埼玉里索那銀行（埼玉りそな銀行）、關西未來銀行（関西みらい銀行）、山口銀行、北九州銀行、三菱日聯信託銀行（三菱UFJ信託銀行）、日本Custody銀行（日本カストディ銀行）、摩根大通銀行（JPモルガン‧チェース銀行）、MOMIJI銀行（もみじ銀行）、商工組合中央金庫。
由於這場故障意外，在10日是日本發薪日，不少公司行號也因此無法正常發放薪水給員工，也有許多民眾突然無錢可用，導致需要繳交生活費、房租的民眾的生活被打亂。一名50歲企業老闆就表示，自己有10筆款項準備付款，總計約200萬日圓，卻因為這起意外無法轉帳，直呼信譽受到影響。另一位70多歲的女性表示，「正想要轉帳的時候，就被通知『由於是別家銀行，因此無法進行轉帳』，讓我嚇一跳，而且也很困擾，希望故障能早點修好。」
帝京大學經濟學部教授表示，由於日本銀行之間主要仰賴「全銀協」的系統處理轉帳，這次會發生意外，很可能是在先前三天連假期間，電腦切換作業發生故障，才導致整個系統停擺無法轉帳。
全銀系統為透過網路連結日本全國金融機關的基礎系統，自1973年開始營運，便作為日本金融機關的基盤，持續發揮重要作用。相關人士表示，這是50年來首次發生影響金融機關客戶交易的意外。