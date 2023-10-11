國人估至少準備1431萬才能退休　全民財務健康卻不及格僅59.2分

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綜觀調查結果，以日常生活支出、風險抵抗力、財務信心、財務規劃及心理富足程度等5大構面 進行分析，國人認為至少要準備1431萬元才能退休，且退休後每月生活費約需5萬元，但台灣民眾財務健康平均為59.2分，若以年齡區分，45–49歲為台灣民眾財務健康狀態的重要分水嶺，平均達61.1分，相較上個年齡區間40–44歲，平均58.5分有顯著成長。
交叉比對後推估，影響財務健康分數的關鍵在於，45–49歲民眾同時面臨子女教養、父母照護、購屋置產及退休準備等多重財務壓力，必須縝密構思以支應中長期的財務需求，進而帶動財務健康狀態優於其他年齡層。根據報告結果顯示，應趁早展開規劃才能有效提升財務健康。
有別於外界認為「教養孩子開銷大、易拖垮財務狀態」的既定印象，報告發現有子女者在財務健康狀態與無子女者並無明顯差異。以30歲以上族群為例，將不同年收入級距族群列出比較，有無子女者的財務健康分數均無太大差異。交叉分析發現，有子女者除能夠維持良好的收支控制及儲蓄外，更能較有效善用專業金融機構提供的工具及諮詢服務，成為與無子女者相較下最關鍵的分歧點。
進一步交叉分析5大構面，發現「風險抵抗力」獲得高分，具體展現在儲蓄表現上，近5成民眾的儲蓄水位可支應6個月以上的基本生活所需，惟「財務規劃」得分偏低，逾3成民眾過去一年未設立財務目標，且超過2成民眾無定期檢視財務規劃的習慣，更有近6成民眾將「退休」列為財務目標，但其中卻有超過半數沒有實際財務規劃。
國泰世華銀行也歸納出強化財務健康的3大關鍵，第一是「計畫」，制定收支儲蓄與投資目標，優先準備風險因應計畫，例如保險保障和6個月以上的生活預備金；第二為「紀律」，控制收入與支出，確實儲蓄，至少每季定期檢視財務計畫執行狀態；第三是「技能」，持續提升金融知識且實踐投資行動，並善用專業金融機構提供的工具與諮詢服務。
國泰世華銀行資深副總經理胡醒賢表示，身心健康和財務健康是幸福社會的兩大支柱，如同身體需要定期健康檢查，財務健康也需要定期檢視，才能滿足每個人生階段所需。因此他提醒，財務健康的強化應趁早開始，建立良好財務健康體質，才能成功達成自己設定的財務目標，並在人生各階段中從容不迫地做出最適財務決策。