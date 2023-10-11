▲不當減重、營養不良也會脂肪肝！營養師指關鍵，６觀念確保肝健康。

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李亮儀營養師表示，脂肪肝可分成酒精性脂肪肝、非酒精性脂肪肝兩大類型，非酒精性脂肪肝又可大略分為分成３類，改善方式不盡相同，但不論如何都應趁輕度時還有挽回餘地盡早改善，因為若放置不理就有機會進入到肝纖維化、肝硬化、肝癌，造成不可挽回的後果。
酒精性脂肪肝：顧名思義是因為喝酒所引起的，且不論是啤酒、紅酒、烈酒等都會造成影響。改善需要戒酒，或甚至心理諮商了解酗酒的原因，從根源進行。
非酒精性脂肪肝：．糖尿病型：此類型盛行率相當高，脂肪肝和糖尿病兩者具有高度的關聯性，且兩者也會互相影響。改善方式會需要調整飲食、積極控制血糖，維持血糖的穩定度。
．肥胖型：吃太多、大魚大肉等引起肥胖所形成的脂肪肝，改善就會需要以健康減重的方式進行，並也需要有動力，以免減重放棄或來回復胖。值得一提的是，現代人普遍壓力較大，許多肥胖者其實是因「壓力性進食」引起「壓力性肥胖」。請務必找出壓力源。
．不當減重、營養不良、過度運動型：營養不良不論是減重或非減重者都可能出現，不當減重也包括蛋白質攝取不足、過度運動等。改善方式自然會需要良好的減重方式，找一位讓您覺得安心的營養師給予支持與陪伴，體重過重或有三高的民眾也請找專業教練尋找適合自己的有氧運動，避免心血管壓力或膝蓋受傷。
不當減重、營養不良也會脂肪肝！關鍵：原料不夠、加重肝臟負擔。
營養不良：原料不夠李亮儀營養師更進一步說明。對於營養不良型，可試想肝臟運作需要「原料」，營養不良如減重只吃菜而蛋白質不足或是滴油不沾，便會缺乏蛋白質與脂質合成脂蛋白，也難把肝臟的脂肪帶到全身細胞，進而不斷於肝臟累積。
過度運動：加重肝臟負擔過度運動對脂肪肝的影響，主要在於氧化壓力，肌肉過多的疲勞損傷、體重大幅減輕，脂肪分解成大量的脂肪酸送往肝臟，便會增加肝臟的負擔。
適當減重、營養均衡、適度運動營養師教６觀念確保肝健康！
李亮儀營養師指出，雖說每個人減重的幅度會依各人體重有所不同，不過以大方向而言，除非是醫師或營養師等醫學專家特別要求，否則一般建議控制在每周下降0.5-1公斤之內為佳。
營養師提醒，不論是要改善肥胖型脂肪肝、民眾日常減重、健身等，都應適度進行，飲食務必力求均衡，也可醫師或營養師的指導下搭配肝臟保養補充品，例如薑黃、穀胱甘肽、朝鮮薊等，更幫助肝臟正常運作。睡眠作息也需正常，除了穩定神經、情緒，睡得好有利降低體脂肪。
運動方面，減重建議多以有氧運動燃燒脂肪為主，至少每周3次、每次30分鐘、達心跳每分鐘130下，也就是「３３３運動」，分次運動一周達150分鐘亦可。重量訓練可增加肌肉量幫助代謝，但若是僅有進行重訓而未燃脂，會讓脂肪與肌肉形成較硬的橘皮組織，不僅無助於改善脂肪肝，較硬的脂肪也將相較難以代謝，這點需特別留意。
人人都該定期一年一次檢查：綜合來看，似乎人人都可能有脂肪肝？那麼哪一種族群應該要特別檢查呢？李亮儀營養師表示，以現代人的生活模式來看，人人都需要檢查，建議可定期一年一次健檢腹部超音波檢查，若有發現肝臟問題盡早改善。
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