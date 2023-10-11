國造潛艦下水 馮世寬打氣喊「兄弟辛苦了」：黃曙光哽咽流淚
國造潛艦原型艦「海鯤號」上（9）月28日舉行命名暨下水典禮，退輔會主委馮世寬今（11）日透露，當天他就坐在黃曙光旁邊，他打氣說：「兄弟，辛苦了」，當時黃曙光看著潛艦流下了眼淚，哽咽地說：「我把這一生剩餘價值都給了國家」。
記者呂炯昌／台北報導
立院外交及國防委員會今日邀請國軍退除役官兵輔導委員會主任委員馮世寬報告業務概況，並備質詢。民進黨立委趙天麟質詢時表示，潛艦國造有所進度，他過去在質詢時曾詢問潛艦國造召集人黃曙光對此的感想，黃曙光當場哽咽，表示這是中華民國軍人一生最重要的時刻。
趙天麟進一步詢問馮世寬，馮世寬身為總統蔡英文任內的第一任國防部長，同時協助蔡總統推動潛艦國造，對於「海鯤號」潛艦已下水的感想是什麼。
馮世寬答覆指出，典禮當天他就坐在黃曙光旁邊，他與黃曙光曾一起歷經雄風三型飛彈誤射等事件，不但有公務交往、私交也很密切，他因此跟黃曙光說，「兄弟，辛苦了」，黃曙光當時戴著眼鏡，看著他點點頭，隨後流下眼淚、哽咽根本無法言語。
馮世寬指出，黃曙光一定不知道潛艦下水後，後續有這麼多不正確的批評，讓黃曙光受了一肚子委屈，見到老同事、老長官所以眼淚一直流。當時黃曙光流淚許久後才有辦法跟他交談，黃曙光說：「我把這一生剩餘的價值都給了國家。」因此，外界應給予黃曙光鼓勵與掌聲，不要批評他。