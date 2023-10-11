LOL世界賽／CFO首戰沒意外！機器人無情開抓　「2:0」擊潰日本DFM

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📍藍方DFM：厄薩斯、菲艾、阿璃、珊娜、茂凱
📍紅方CFO：藍寶、史瓦妮、杰西、達瑞文、納帝魯斯
首戰CFO倚靠下路角色優勢壓制，配合打野入侵、輔助跑線帶起節奏，並成功在中路拿下首殺，不過8分鐘DFM直接在預示者4人集結拿下2顆人頭，後續DFM不斷抱團在野區遊走找機會，12分鐘經濟領先CFO約500元，後續DFM主動開吃小龍，但CFO默默發育良好的藍寶到場幫助團隊打出巨量優勢，18分鐘經濟反超4000元。
20分鐘後雙方戰況白熱化，頻頻在中路對峙，直到25分鐘DFM上路在夏河道出現失誤被逞罰，CFO再拿下龍魂，27分鐘CFO中路蹲點，靠著裝備優勢、控制技能配合，一舉拿下團戰勝利和巴龍，CFO中路Jimien更是拿下4連殺，33分鐘遠古巨龍爭奪，CFO完成最後一波團戰，最後穩穩拿下第一場比賽。
🟡BO3第二戰陣容
📍藍方CFO：藍寶、茂凱、杰西、凱莎、布里茨
📍紅方DFM：厄薩斯、嘉文四世、阿卡莉、剎雅、銳空
第二戰雙方10分鐘前都在互相發育，僅下路一波小團戰各拿下一顆人頭，不過CFO上路Rest發揮對線優勢，吃兵數10分鐘以領先30隻，14分鐘CFO拿下小龍後在下路發起進攻，幫助CFO下路取得第3顆人頭，裝備正式起飛，後續CFO不斷發揮輔助選出布里茨的效果，在地圖各處不斷抓人找機會，一步步將優勢滾大，21分鐘就擊殺巴龍，最終27分鐘2:0拿下S13世界賽首勝。