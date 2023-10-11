和平高中遭恐嚇「在穿堂大屠殺」！校方急報警　警察明早校門戒護

LOL世界賽／CFO首戰沒意外！機器人無情開抓　「2:0」擊潰日本DFM

▲《英雄聯盟》S13世界大賽第2天，台灣所屬的PCS太平洋賽區第二種子CFO，已2：0擊敗日本LJL賽區冠軍DFM。（圖／官方提供）
▲《英雄聯盟》S13世界大賽第2天，台灣所屬的PCS太平洋賽區第二種子CFO，已2：0擊敗日本LJL賽區冠軍DFM。（圖／官方提供）

記者張志浩/綜合報導

《英雄聯盟》S13世界大賽開打第2天，賽程來到入圍賽B組廝殺，今（11）日下午3點，台灣所屬的PCS太平洋賽區第二種子CFO出戰日本LJL賽區冠軍DFM，BO3的比賽中，CFO在BP上都發揮出色，搭配團戰和對線上本就應有的優勢，兩場的藍寶、杰西出場都發揮出色，第二場機器人的選擇更是發揮奇效，最終2:0擊敗DFM。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡BO3首戰陣容
📍藍方DFM：厄薩斯、菲艾、阿璃、珊娜、茂凱
📍紅方CFO：藍寶、史瓦妮、杰西、達瑞文、納帝魯斯

首戰CFO倚靠下路角色優勢壓制，配合打野入侵、輔助跑線帶起節奏，並成功在中路拿下首殺，不過8分鐘DFM直接在預示者4人集結拿下2顆人頭，後續DFM不斷抱團在野區遊走找機會，12分鐘經濟領先CFO約500元，後續DFM主動開吃小龍，但CFO默默發育良好的藍寶到場幫助團隊打出巨量優勢，18分鐘經濟反超4000元。

20分鐘後雙方戰況白熱化，頻頻在中路對峙，直到25分鐘DFM上路在夏河道出現失誤被逞罰，CFO再拿下龍魂，27分鐘CFO中路蹲點，靠著裝備優勢、控制技能配合，一舉拿下團戰勝利和巴龍，CFO中路Jimien更是拿下4連殺，33分鐘遠古巨龍爭奪，CFO完成最後一波團戰，最後穩穩拿下第一場比賽。

▲CFO入圍賽首戰靠著實力成功擊敗DFM，拿下1:0領先。（圖／官方提供）
▲CFO入圍賽首戰靠著實力成功擊敗DFM，拿下1:0領先。（圖／官方提供）
🟡BO3第二戰陣容
📍藍方CFO：藍寶、茂凱、杰西、凱莎、布里茨
📍紅方DFM：厄薩斯、嘉文四世、阿卡莉、剎雅、銳空

第二戰雙方10分鐘前都在互相發育，僅下路一波小團戰各拿下一顆人頭，不過CFO上路Rest發揮對線優勢，吃兵數10分鐘以領先30隻，14分鐘CFO拿下小龍後在下路發起進攻，幫助CFO下路取得第3顆人頭，裝備正式起飛，後續CFO不斷發揮輔助選出布里茨的效果，在地圖各處不斷抓人找機會，一步步將優勢滾大，21分鐘就擊殺巴龍，最終27分鐘2:0拿下S13世界賽首勝。

LoL世界賽／PSG遠征南韓出師大捷！開幕首戰2：0輕取拉美冠軍R7

《英雄聯盟》世界賽開打！賽程、賽況、新賽制、轉播懶人包一次看

英雄聯盟世界賽／BDS直落3擊潰GG！歐洲蓋倫爆砍北美　殺進入圍賽

亞運電競／中華隊《英雄聯盟》奪銀牌！盡全力仍不敵超豪華韓國隊

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞