恆大暴雷骨牌效應！滄州銀行爆擠兌潮 中國版雷曼時刻來臨？
中國恆大集團創辦人許家印，於9月下旬已因涉嫌違法犯罪，被警方依法採取強制措施帶走。恆大帝國轟然坍塌，昨（10）日又新增8條被執行人訊息，累計被執行人訊息已有520多條，總金額超過530億元人民幣。由於擔憂借給恆大集團的貸款無法收回，河北滄州銀行出現擠兌潮，大批存戶等著提錢，場面一度十分混亂。
記者倪浩軒/綜合報導
為了避免逃避債務的「老賴」行為，中國法律將失信被執行人名單對外公布，而恆大集團也成為被執行人名單的關注焦點，根據中國媒體報導，由於涉及票據糾紛、金融借款合約糾紛、興建工程施工合約糾紛，恆大集團累計被執行人訊息已有520多條，總金額超過530億元人民幣。
另外，網傳一份「恆大所欠銀行貸款明細列表」，由於擔心恆大集團資不抵債，無力償還借款，被列在表中的銀行引發投資者恐慌，滄州銀行出現存戶擠兌潮，即便銀行方出面澄清，強調恆大於滄州銀行的欠款為3.46億元人民幣，並非網傳的30餘億元人民幣，對整體經營並無重大影響，風險可控，依舊無法平息存戶恐慌。
除了滄州銀行外，盛京銀行也出現網上大額轉帳的數位擠兌潮，恆大集團崩解的同時，會否形成中國版本的雷曼兄弟金融危機，仍待觀察。