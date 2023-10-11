被蔡英文演說震撼到！日媒體人曝數據：沒有中國台灣照樣可過好

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矢板明夫提到，日本2016年的GDP規模是542兆日元，今年的預估是553兆日元，基本上沒有什麼成長，要知道，這幾年全世界面臨了瘟疫、戰爭和嚴重的通膨，所有的人，日子都不好過，蔡英文政府能夠取得這樣的成績，的確可圈可點。
矢板明夫說，他查了一下台灣最近幾任總統，在任期間的經濟成長率，陳水扁執政的2000年到2007年，台灣的平均經濟成長率是4.8%；馬英九執政的2008至2015年，台灣的經濟成長率是2.8%；而蔡英文執政的2016至2023年，經濟成長率應該是3.4%左右。
「在野黨經常批評民進黨治國無方、不懂經濟、反商等說法並不成立！」矢板明夫說，馬英九時代號稱「學者治國」，用了一大批教授當部長、還給他們起了一個名字叫「經濟藍」，現在看來，他們拼經濟的能力也不過爾爾。
矢板明夫指出，這幾年台灣經濟成長的數據，還可以說明一個問題，就是「沒有中國，台灣照樣可以過得很好」，5年前，有人仗著「貨出去、人進來、發大財」的口號當選市長，但是這幾年，中國處處打壓台灣，貨沒有出去多少、人也沒有進來幾個，台灣卻還可以混得不錯，相反，把經濟前景和中國綁在一起的韓國，這幾年倒了大霉，經濟成長率也遠遠不如台灣。
矢板明夫認為，台灣的經濟也存在著很大的問題，比如說，經濟成長不平均，很多行業並沒有感受到經濟變好；也有不少人還沒有擺脫疫情的影響，政府還有很多需要做的事情，如果明年以後還是民進黨在執政，應該把「提高民眾幸福感」作為優先解決的課題。