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被蔡英文演說震撼到！日媒體人曝數據：沒有中國台灣照樣可過好

▲蔡英文、賴清德昨出席國慶典禮。（圖／記者陳明中攝，2023.10.10）
▲蔡英文、賴清德昨出席國慶典禮。（圖／記者陳明中攝，2023.10.10）

記者陳佩君／台北報導

總統蔡英文昨天發表任內最後一次國慶演說，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫直言，聽到經濟部分，「感到有些被震撼到」，「沒有中國，台灣照樣可以過得很好」；他認為，如果明年以後還是民進黨在執政，應該把「提高民眾幸福感」作為優先解決的課題。

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矢板明夫在臉書分享聽完蔡英文演說後的感想，他說，有關經濟的部分，蔡英文說，「我們的GDP規模，從我上任時的17.5兆元大幅成長，今年預計將突破23兆元」，他聽到時，感到有些被震撼到，「不到8年，經濟規模成長30%，這個成績在先進國家裡面，絕對是名列前茅」。

矢板明夫提到，日本2016年的GDP規模是542兆日元，今年的預估是553兆日元，基本上沒有什麼成長，要知道，這幾年全世界面臨了瘟疫、戰爭和嚴重的通膨，所有的人，日子都不好過，蔡英文政府能夠取得這樣的成績，的確可圈可點。

矢板明夫說，他查了一下台灣最近幾任總統，在任期間的經濟成長率，陳水扁執政的2000年到2007年，台灣的平均經濟成長率是4.8%；馬英九執政的2008至2015年，台灣的經濟成長率是2.8%；而蔡英文執政的2016至2023年，經濟成長率應該是3.4%左右。

「在野黨經常批評民進黨治國無方、不懂經濟、反商等說法並不成立！」矢板明夫說，馬英九時代號稱「學者治國」，用了一大批教授當部長、還給他們起了一個名字叫「經濟藍」，現在看來，他們拼經濟的能力也不過爾爾。

矢板明夫指出，這幾年台灣經濟成長的數據，還可以說明一個問題，就是「沒有中國，台灣照樣可以過得很好」，5年前，有人仗著「貨出去、人進來、發大財」的口號當選市長，但是這幾年，中國處處打壓台灣，貨沒有出去多少、人也沒有進來幾個，台灣卻還可以混得不錯，相反，把經濟前景和中國綁在一起的韓國，這幾年倒了大霉，經濟成長率也遠遠不如台灣。

矢板明夫認為，台灣的經濟也存在著很大的問題，比如說，經濟成長不平均，很多行業並沒有感受到經濟變好；也有不少人還沒有擺脫疫情的影響，政府還有很多需要做的事情，如果明年以後還是民進黨在執政，應該把「提高民眾幸福感」作為優先解決的課題。
 

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