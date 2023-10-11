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眼科病人「30%有乾眼症」！醫曝保水訣竅　跑外送也要看

▲乾眼症是常見的健康問題，且愈來愈年輕化，30歲至50歲年齡層約佔一半，其中女性居多。（示意圖，非當事人／取自Shutterstock）
▲乾眼症是常見的健康問題，且愈來愈年輕化，30歲至50歲年齡層約佔一半，其中女性居多。（示意圖，非當事人／取自Shutterstock）

NOWnews／綜合報導

乾眼症是很常見的健康問題，許多名人、藝人深受其擾，包括小禎、張本渝 ，及作家袁青等，都曾透露為乾眼症苦惱。對此醫師指，抱怨眼睛乾澀的上班族持續增加，且愈來愈年輕化，30至50歲年齡層約佔一半，其中女性居多，說乾眼症是現代女性文明病也不為過，除治療外，一定要調整用眼習慣，否則恐難改善。

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書田診所眼科副院長廖士傑說，乾眼症是眼科門診相當常見，盛行率約30%，加上現代人手機、電腦不離身，尤其看螢幕時，眨眼頻率會減少，更容易出現眼睛乾澀的狀況。

廖士傑表示，乾眼症是指淚液出問題，不能均勻濕潤眼睛表面所造成的種種症狀，而正常淚液分泌時，隨著眨眼，眼睛角膜和結膜前方會形成很薄的淚液膜，平時不會感覺它的存在。

但當淚液膜異常，便可能造成眼睛乾澀、疲倦，或有異物感及灼熱感，或眼皮緊繃、有沉重感，對外界刺激更敏感，甚至會視力模糊，且角膜上皮易破皮，及有細絲狀分泌物黏著，易引起角膜感染，甚至造成角膜潰瘍。

對於乾眼症日漸普遍的原因，廖士傑認為，包括人口老化、電腦普及，隱形眼鏡風行等，再加上辦公室多有中央空調使空氣乾燥、濕度降低，淚液蒸發更快，而室外則空氣污染嚴重，易引起眼瞼、結膜發炎，都可能導致乾眼症狀。 

廖士傑表示，要有效治療乾眼症，須釐清哪一層的淚液膜出問題，若是油脂層的問題，調整生活及飲食，並注重眼瞼清潔及眼瞼炎的治療。

若為水液層分泌不足，則可熱敷眼睛以刺激淚液分泌，並補充人工淚液以減少淚水蒸發；若是黏液素層的問題，則需針對結膜發炎及病變積極治療，並補充維生素A眼藥。 

▲現代人長時間使用3C產品，更容易出現眼睛乾澀的狀況。（圖／Shutterstock）
▲若是水液層分泌不足，可熱敷眼睛並補充人工淚液。（示意圖／Shutterstock）
🟡乾眼症注意事項

📍保持正常生活作息與飲食 。

📍注意眨眼次數。

📍電腦螢幕高度要與眼睛視線平行或稍下方，且定時休息，至少每隔50分鐘要休息5到10分鐘 。

📍配戴隱形眼鏡最好先瞭解淚液分泌狀況，若淚液偏乾，可能不適合使用。

📍年輕外勤族因皮脂腺分泌可能較旺盛，應養成注意眼瞼清潔及每晚熱敷的習慣，每次5到10分鐘。 

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