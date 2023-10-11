自來水管線汰換施工 基隆中正信義區17日停水23小時影響2萬用戶
針對自來水公司辦理貢寮淨水場系統自來水管線汰換工程，將在17日上午9時起至18日上午8時止，於中正區及信義區一帶進行停水作業。對此，基隆市政府今（11）日召開記者會說明，針對受影響的約2萬戶居民，呼籲市民朋友務必提早進行儲水，市府會督促水公司屆時備妥水車即時因應，如工程順利完成，也會提前供水。
記者吳嘉億／綜合報導
基隆市政府工務處長陳耀川表示，為澈底解決基隆市中正區及信義區的高地供水問題，八月已督促水公司完成忠一路新設500釐米幹管工程，作為貢寮淨水場缺水時的備援系統，另貢寮淨水廠自身的送水系統也將進行自來水管線汰換工程，工程完成後可更穩定支援基隆地區供水，提高基隆地區因應極端氣候的供水韌性。
陳耀川補充，該管線為貢寮至基隆的主要管線，能將貢寮淨水廠的水輸送到基隆，供應信義區和中正區等地區的居民；說明在正常情況下，貢寮淨水廠產生多餘的水可被輸送到新山水庫以進行儲存，而在旱季時若貢寮的水不足，可藉助新山水庫的水支援供水需求，特別是中正區的高地地區。
基隆市政府工務處說明，停水影響範圍為中正區及信義區一帶，影響停水區域及降壓區域如下：
1、停水區域：
中正區新富里、新豐里、海濱里、砂子里、碧砂里、長潭里、八斗里，及信義區孝岡里、孝深里、孝忠里(含各巷弄)一帶，停水戶數計19,139戶。
2、降壓區域：
中正區建國里、新富里、新豐里、砂灣里，及信義區孝德里、孝忠里、孝賢里、東安里、東明里(含各巷弄)一帶，降壓戶數計5,320戶。