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大葉大學校長懸缺近10個月！教育部：正在徵詢代理校長

▲立委范雲今（11）日質詢時提到，大葉大學校長遴選屢有爭議，懸缺10個月，呼籲修法。（圖／記者李琦瑋攝，2023.10.11）
▲立委范雲今（11）日質詢時提到，大葉大學校長遴選屢有爭議，懸缺10個月，呼籲修法。（圖／記者李琦瑋攝，2023.10.11）

記者李琦瑋／台北報導

位於彰化縣的大葉大學，校長從去年11月起出缺，至今仍未找到新校長，立委范雲今（11）日質疑私校校長遴選機制，呼籲教育部修法因應。教育部長潘文忠表示，將依法由教育部遴派代理校長，目前正在徵詢人選中。

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立法院教育及文化委員會今天邀請潘文忠業務報告，范雲質詢時表示，大葉大學前校長顏鴻森請辭後，自去年11月21日起懸缺至今，校長遴選過程屢傳爭議，包括董事帶職選校長、董事會球員兼裁判自行組織校長遴選委員會、公開徵求校長候選人時間過短等問題，在在顯示私校校長遴選機制已失去把關功能，而目前校長已經出缺近1年，教育部卻仍未依《私立學校法》第42條指派代理校長，是否監督不力？

范雲表示，早在2005年《大學法》修法時，朝野就已通過決議，要求私校校長遴選委員會的組成應該比照公校，但教育部至今仍無作為，呼籲教育部修法，訂定相關辦法。

潘文忠回應，教育部正在尋覓代理校長人選，並承諾針對私校校長遴選委員會的修法規劃，至於董事會的運作是否有違法，教育部將依法處理。

教育部高教司長朱俊彰表示，大葉大學校長去年11月出缺後，依《私校法》規定，學校要在6個月內選出新校長，若沒有，教育部會給予3個月改善期，但大葉大學在9個多月時間內都沒有選出新校長，教育部已在9月1日告知學校，將派出代理校長，目前正在徵詢退休校長或具有行政經驗的人意願，目前都還在甄選中。

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