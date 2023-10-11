開刀完4天還是好痛！出院後怎麼辦 這款新藥避免變「慢性疼痛」
手術治療常會伴隨著術後疼痛，未善加控制，容易從急性轉為長期的慢性疼痛。醫師表示，過往開給病人返家使用的止痛藥，僅可控制輕中度疼痛，無法滿足部份患者的止痛需求，近期新增中重度疼痛的「納布啡」口服藥物，有助於維護病人生活品質，減少慢性疼痛的發生。
NOWnews／綜合報導
三軍總醫院麻醉部疼痛治療科主任呂忠和說，住院患者多能透過專業醫療技術與藥物有效控制疼痛，然而出院返家才是挑戰的開始。根據一項逾500人的研究顯示，高達6成的受試者，直到術後第4天，仍感受到難以忍受的中度以上疼痛，而20%至50%的乳癌病人，甚至疼痛長達數月，但現今多在術後2到3天便辦理出院，不少病人的疼痛還未獲得有效控制，便只能攜帶醫師開立的止痛藥返家。
原本病人攜帶返家的止痛藥，僅可控制輕中度疼痛，讓不少傷口癒合慢、疼痛程度高的患者傷透腦筋，結果有人痛到看急診，有人則強忍，生活品質大受影響。
呂忠和表示，三總近期引進解除中重度疼痛的口服止痛新藥，是全球第一個成份為納布啡口服止痛新藥，提供民眾出院後不同選擇；相較於嗎啡，納布啡具低成癮、低呼吸抑制等特點，抑制腸胃道蠕動而產生便秘、尿液滯留、噁心、嘔吐等副作用也較少，居家使用安全性高。
對於用藥選擇，呂忠和指出，急性疼痛若未有效控制，轉為慢性疼痛的風險會上升，甚至惡化為難處理的神經性疼痛，因此手術病人住院時，若睡覺會痛醒、頻繁要求止痛針，且未活動時疼痛指數也有4至5分，便會建議選擇納布啡藥物返家備用，以助患者盡早恢復日常生活。