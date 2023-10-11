羽球／戴資穎兩大勁敵安洗瑩、山口茜皆在亞運受傷 復健訊息曝光
韓國羽球世界球后安洗瑩在杭州亞運受傷，根據韓國《首爾體育》報導，在相關人士向韓國羽球協會提交的《安洗瑩康復及復出計畫書》中指出，她恐怕必須休養超過一個月，並將錯過兩站在歐洲進行的賽事，甚至連韓國公開賽都不一定能打。
記者黃建霖/綜合報導
戴資穎、陳雨菲、安洗瑩和山口茜4大女單高手，在東京奧運之後的週期間牢牢佔據女單四強名額，也被外界尊稱為「女單F4」，其中又以年紀最輕、正處於巔峰的安洗瑩目前鋒頭最盛，她剛剛在杭州亞運拿下女單金牌。
不過在亞運金牌戰上，她在和陳雨菲的比賽中受傷，雖然靠著意志力奪冠，但回國接受核磁共振（MRI）檢查後發現右膝髕腱部分破裂及髕腱本身嚴重浮腫，傷部也有積水的情況。
根據醫生的意見，安洗瑩被建議至少需要5-6周的康復時間、至少2周的時間禁止進行下肢運動和上下樓梯，目前還再確定要在哪一家醫院進行治療。
若以這個行程來看，安洗瑩將無法參加本月17日到22日舉辦的丹麥公開賽，以及24日到29日舉辦的法國公開賽。至於能否趕上下個月初的韓國公開賽，目前其國內意見有所分歧。
不只是安洗瑩，在這一屆亞運賽事中，日本名將也受傷，並且直接退出了女單比賽。回國診斷後確定為右腿「腓骨長肌腱損傷」。她在個人社群網站中表示「需要一段時間才能重返賽場」。