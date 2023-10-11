談以巴衝突「譴責暴力」 賴清德盼台海往和平方向發展
巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas），本月7日突襲以色列境內，殺害大批民眾。對此，民進黨主席賴清德今（11）日表示，民進黨譴責任何形式的暴力，也希望這場戰事能夠迅速結束，能夠保護無辜的人。
記者陳佩君／台北報導
民進黨下午舉行中常會，據發言人張志豪轉述，賴清德在會中表示，民進黨有清廉、勤政、愛鄉土的創黨精神，但其實民進黨的核心價值，是愛、和平、非暴力，總統蔡英文上任之後，在第一次就職演說當中就提到，「我們的善意不變、承諾不變、不會走回對抗的老路，但也不會在壓力下屈服」；第二次當選的當天晚上，蔡英文又提到，「和平、對等、民主、對話」，兩任總統的任期，都是以四個原則來處理兩岸，希望追求兩岸的和平發展。
賴清德提到，在昨天的雙十演說當中，蔡英文再次強調，兩岸和平的發展是唯一的選項，蔡也特別提出具體的做法，包括以人民的共識為基礎、以對等尊嚴為前提、以民主作為程序，然後維持現狀作為核心的精神，來推動和平的發展。
賴清德說，日前他投稿華爾街日報，在蔡英文的四大堅持之上，提出的和平四大支柱行動方案，其中的第四支柱，就是只要在對等、尊嚴的前提下，台灣願意跟中國展開交流合作，增進兩岸人民的福祉，也促進台海的和平和穩定。
賴清德提及，蔡英文在昨天的雙十演說當中，提出了更完整、具體的做法，也希望在烏俄戰爭之後，在中東紛亂之際，台海能夠往和平的方向發展，「我們全體社會，全體黨員，還有全體的台灣社會，大家共同努力，往這個目標來發展」。