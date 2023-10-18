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獨／有持續關心黃子佼！黃豪平揭「師徒私下互動」暖喊：好好休息

▲黃豪平表示，私下一直都有持續在關心黃子佼，也曝光師徒倆的互動，最終黃豪平也希望佼哥能好好休息，多多陪伴家人。（圖／記者陳明中攝影）
▲黃豪平表示，私下一直都有持續在關心黃子佼，也曝光師徒倆的互動，最終黃豪平也希望佼哥能好好休息，多多陪伴家人。（圖／記者陳明中攝影）

記者詹鎰睿／專訪

藝人黃子佼自今年6月爆發負面風波後決定暫時遠離演藝圈，而在休息這段期間，黃子佼的近況依舊是外界關注焦點。黃豪平身為黃子佼的徒弟，近日接受《NOWnews今日新聞》專訪就提到，其實他都有持續在關心對方，彼此都有簡單的來往，並希望黃子佼先好好休息，好好地陪陪家人，「也許是老天爺賜給他的一個機會。」

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黃豪平坦承，在黃子佼事件過後，確實有不少廠商來詢問他，請他幫忙救火，「我可能會接！」但對於工作量是否變多？他則直言，「沒有巨幅的改變！」由於本來就有持續在接演講、外景、記者會等等主持活動，在感受上並沒有太大的差異或改變。

▲黃豪平。（圖／記者陳明中攝影）
▲即便演藝事業蒸蒸日上，但黃豪平強調，他並沒有因為黃子佼的關係，在工作量上有太大的轉變。（圖／記者陳明中攝影）
談到最近有沒有和黃子佼聯絡？黃豪平則說，「有啊！還是有在持續關心啊！」他透露，師徒倆除了簡單的互相關心以外，「（黃子佼）也會關心全明星辯論會啊！」讓他感到很開心。不過話鋒一轉，黃豪平仍強調，黃子佼目前是真的需要這段時間的休息，「對他來說，這個階段很重要！」

黃豪平語帶心疼地說，其實長期看黃子佼下來真的很辛苦，「各種的工作、各種的東西，然後他又把自己排得很滿，特別是當爸爸之後」，雖然不希望是以這樣的方式休息，但黃豪平仍對黃子佼溫暖喊話，「至少在這段期間可以好好休息，好好地的陪玉米（黃子佼女兒），覺得他能夠放鬆下來，也許是老天爺賜給他的一個機會！」

▲黃豪平（前排左）、宇珊（前排右）等多名好友，與黃子佼（後排）組成黃氏宗親會，群組目前都有持續在聊天互動中。（圖／黃豪平臉書）
▲黃豪平（前排左）、宇珊（前排右）等多名好友，與黃子佼（後排）組成黃氏宗親會，群組目前都有持續在聊天互動中。（圖／黃豪平臉書）
至於今年尾牙狀況？黃豪平表示都還不錯，也很感謝各大廠商的青睞，特別是合作多年的兩大速食餐廳，「這是我退伍後第一個找我主持尾牙的公司，幾乎每年都找我。」黃豪平充滿感激地說，這些都是緣分，才能夠讓他慢慢累積經驗，一直爬到現在演藝圈的地位。

最後，黃豪平希望觀眾朋友們能多多支持他與「國民媽媽」林美秀主持的新節目《一起吃飯吧》，一同到台灣各大鄉鎮吃吃喝喝，也見證他職業傷害的發生。另外，在今年12月初還有一場大型的喜劇拚盤秀《G8高峰會》，黃豪平將和博恩、喬瑟夫等多位台灣頂級的喜劇演員同台演出，他興奮表示，這次的陣容大概是4、5年前才有機會看到，「現在大家一次看齊，到時後悔就來不及了！」

▲黃豪平。（圖／記者陳明中攝影）
▲談到尾牙，黃豪平分享目前都還不錯，也很感謝有廠商願意每年都找他來。（圖／記者陳明中攝影）
▲黃豪平今年與林美秀一起主持節目《一起吃飯吧》，廣受好評，吃吃喝喝的內容，也讓他笑說是「職業傷害！」（圖／《一起吃飯吧》FB）
▲黃豪平今年與林美秀一起主持節目《一起吃飯吧》，廣受好評，吃吃喝喝的內容，也讓他笑說是「職業傷害！」（圖／《一起吃飯吧》FB）

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