獨／有持續關心黃子佼！黃豪平揭「師徒私下互動」暖喊：好好休息

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談到最近有沒有和黃子佼聯絡？黃豪平則說，「有啊！還是有在持續關心啊！」他透露，師徒倆除了簡單的互相關心以外，「（黃子佼）也會關心全明星辯論會啊！」讓他感到很開心。不過話鋒一轉，黃豪平仍強調，黃子佼目前是真的需要這段時間的休息，「對他來說，這個階段很重要！」
黃豪平語帶心疼地說，其實長期看黃子佼下來真的很辛苦，「各種的工作、各種的東西，然後他又把自己排得很滿，特別是當爸爸之後」，雖然不希望是以這樣的方式休息，但黃豪平仍對黃子佼溫暖喊話，「至少在這段期間可以好好休息，好好地的陪玉米（黃子佼女兒），覺得他能夠放鬆下來，也許是老天爺賜給他的一個機會！」
至於今年尾牙狀況？黃豪平表示都還不錯，也很感謝各大廠商的青睞，特別是合作多年的兩大速食餐廳，「這是我退伍後第一個找我主持尾牙的公司，幾乎每年都找我。」黃豪平充滿感激地說，這些都是緣分，才能夠讓他慢慢累積經驗，一直爬到現在演藝圈的地位。
最後，黃豪平希望觀眾朋友們能多多支持他與「國民媽媽」林美秀主持的新節目《一起吃飯吧》，一同到台灣各大鄉鎮吃吃喝喝，也見證他職業傷害的發生。另外，在今年12月初還有一場大型的喜劇拚盤秀《G8高峰會》，黃豪平將和博恩、喬瑟夫等多位台灣頂級的喜劇演員同台演出，他興奮表示，這次的陣容大概是4、5年前才有機會看到，「現在大家一次看齊，到時後悔就來不及了！」
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