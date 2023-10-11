超狂！飯店慶六周年推「66萬元住總統行館」　3天2夜奢華行程曝光

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三天兩夜豪奢套裝行程內含私人管家服務，及賓士禮車與專屬司機全程交通接送，還可於Ukai-tei Kaohsiung VVIP包廂內享用每套2萬元的款待摯愛套餐（價值2萬元/人），及Philippe Gonet．永添藝術紀念香檳套組(每套售價2萬2000元)。另含頂級雙人SPA行程及台灣高鐵商務艙雙人車票。
住不起總統套房也沒關係，晶英國際行館另也推出「絕美高樓層住房專案」，雙人入住御景侶驛或御心侶驛含雙人早餐，專案價8,899元起，週年慶加碼優惠11月30日前入住享旺日不加價優惠，再加贈獺祭清酒乙瓶。另外，坐落於晶英國際行館內的Ukai-tei Kaohsiung，是日本UKAI集團在海外第一家分店，開業即獲米其林推薦，週年慶期間只要於用餐前三天預訂Ukai-tei Kaohsiung西餐或懷石料理，即可享 9 折優惠。
晶英國際行館也首次推出滿額抽獎活動。週年慶期間只要於晶英國際行館內消費滿2萬5000元，即可現場獲得金球扭蛋乙顆，每顆扭蛋都有獎品，抽獎機會可累計、次數無上限。獎項內含晶英國際行館住宿券等多項獎品，不僅有機會免費入住御心侶驛或御典侶驛，還有機會享用Ukai-tei Kaohsiung鐵板燒、西餐或懷石，獎項總價值超過66萬。獎項內容豐富，最大獎可獲得國泰航空台北-東京雙人來回「亞洲萬里通」里數，舒適乘坐國泰航空尊寵商務艙暢遊東京，再享東京UKAI雙人套餐。
📍「66萬元總統行館豪奢住宿套裝行程」內容
專案售價：660,000元
行程內含：
-雙人入住總統行館兩晚，含私人管家及專屬司機賓士禮車全程交通接送
-Ukai-tei Kaohsiung VVIP款待摯愛雙人套餐 （價值2萬元/人）
-AW Restaurant頂級法餐專屬包廂雙人晚餐（價值7,750元/套）
-Philippe Gonet．永添藝術紀念香檳套組（價值2萬2000元/套）
-雙人頂級SPA課程
-高鐵商務艙雙人來回車票
-專屬室內樂表演
另外，原位於神旺大飯店的「普諾麵包坊」在大台北東區深耕逾20年，於去年10月遷移新址的「普諾麵包坊‧忠孝店」，年來客數突破25萬人次，最近迎來第一個周年慶，即日起至10月15日至官方線上購物車預訂並自取慶祝、長條蛋糕、新鮮烘焙系列，即可享9折優惠；此外於10月16日至10月31日期間，加入官方LINE@好友，即享電子優惠券，可於門市消費單筆折抵乙次。
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