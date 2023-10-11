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超狂！飯店慶六周年推「66萬元住總統行館」　3天2夜奢華行程曝光

▲晶英國際行館六周年慶，且再度蟬聯世界旅遊大獎，獲得台灣最佳酒店，更獲得台灣最佳總統套房獎項，因而祭出「66萬元總統行館豪奢住宿套裝行程」，三天兩夜入住最高樓層、207坪空間的總統行館。（圖／晶英國際行館提供）
▲晶英國際行館六周年慶，且再度蟬聯世界旅遊大獎，獲得台灣最佳酒店，更獲得台灣最佳總統套房獎項，因而祭出「66萬元總統行館豪奢住宿套裝行程」，三天兩夜入住最高樓層、207坪空間的總統行館。（圖／晶英國際行館提供）

記者葉盛耀/綜合報導

高雄晶英國際行館慶祝6周年，特別推出「六連忘返－喜慶6週年系列活動」，10月16日至11月30日週年慶期間推出餐飲9折優惠，活動還有瞄準高端旅宿客群的「66萬限量總統行館豪奢住房專案」，盡享三天兩夜極度奢華行程；也有「絕美高樓層住宿專案」，雙人入住8,899元起。另，週年慶期間於全館單筆消費達2萬5000元可獲得抽獎機會，最大獎為雙人搭乘國泰航空商務艙至東京享用UKAI料理。

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晶英國際行館開業六年來榮獲無數國際獎項，今年再度蟬聯有『旅遊業的奧斯卡』美譽的世界旅遊大獎，不僅獲得台灣最佳酒店，更再次獲得台灣最佳總統套房獎項。為喜賀六周年而祭出「66萬元總統行館豪奢住宿套裝行程」，入住獨佔最高樓層、207坪元首級空間規格的總統行館。觀景臥室從高樓層飽覽城市美景，寬敞衛浴空間配有私人桑拿烤箱跟蒸氣房

▲總統行館位在高雄晶英國際行館最高樓層，共有207坪元首級空間規格，觀景臥室從高樓層可飽覽城市美景，寬敞衛浴空間配有私人桑拿烤箱跟蒸氣房。（圖／晶英國際行館提供）
▲總統行館位在高雄晶英國際行館最高樓層，共有207坪元首級空間規格，觀景臥室從高樓層可飽覽城市美景，寬敞衛浴空間配有私人桑拿烤箱跟蒸氣房。（圖／晶英國際行館提供）
三天兩夜豪奢套裝行程內含私人管家服務，及賓士禮車與專屬司機全程交通接送，還可於Ukai-tei Kaohsiung VVIP包廂內享用每套2萬元的款待摯愛套餐價值2萬元/人），及Philippe Gonet．永添藝術紀念香檳套組(每套售價2萬2000元)。另含頂級雙人SPA行程及台灣高鐵商務艙雙人車票

入住「66萬元總統行館豪奢住宿套裝行程」，可於Ukai-tei Kaohsiung VVIP包廂內享用每套2萬元的款待摯愛套餐。（圖／晶英國際行館提供）
入住「66萬元總統行館豪奢住宿套裝行程」，可於Ukai-tei Kaohsiung VVIP包廂內享用每套2萬元的款待摯愛套餐。（圖／晶英國際行館提供）
住不起總統套房也沒關係，晶英國際行館另也推出「絕美高樓層住房專案」，雙人入住御景侶驛或御心侶驛含雙人早餐，專案價8,899元起，週年慶加碼優惠11月30日前入住享旺日不加價優惠，再加贈獺祭清酒乙瓶。另外，坐落於晶英國際行館內的Ukai-tei Kaohsiung，是日本UKAI集團在海外第一家分店，開業即獲米其林推薦，週年慶期間只要於用餐前三天預訂Ukai-tei Kaohsiung西餐或懷石料理，即可享 9 折優惠。

晶英國際行館也首次推出滿額抽獎活動。週年慶期間只要於晶英國際行館內消費滿2萬5000元，即可現場獲得金球扭蛋乙顆，每顆扭蛋都有獎品，抽獎機會可累計、次數無上限。獎項內含晶英國際行館住宿券等多項獎品，不僅有機會免費入住御心侶驛或御典侶驛，還有機會享用Ukai-tei Kaohsiung鐵板燒、西餐或懷石，獎項總價值超過66萬。獎項內容豐富，最大獎可獲得國泰航空台北-東京雙人來回「亞洲萬里通」里數，舒適乘坐國泰航空尊寵商務艙暢遊東京，再享東京UKAI雙人套餐。

▲週年慶期間只要於晶英國際行館內消費滿2萬5000元，可參加抽獎，最大獎可獲得國泰航空台北-東京雙人來回「亞洲萬里通」里數，舒適乘坐國泰航空尊寵商務艙暢遊東京，再享東京UKAI雙人套餐。（圖／晶英國際行館提供）
▲週年慶期間只要於晶英國際行館內消費滿2萬5000元，可參加抽獎，最大獎可獲得國泰航空台北-東京雙人來回「亞洲萬里通」里數，舒適乘坐國泰航空尊寵商務艙暢遊東京，再享東京UKAI雙人套餐。（圖／晶英國際行館提供）
📍「66萬元總統行館豪奢住宿套裝行程」內容
專案售價：660,000元
行程內含：
-雙人入住總統行館兩晚，含私人管家及專屬司機賓士禮車全程交通接送
-Ukai-tei Kaohsiung VVIP款待摯愛雙人套餐 （價值2萬元/人）
-AW Restaurant頂級法餐專屬包廂雙人晚餐（價值7,750元/套）
-Philippe Gonet．永添藝術紀念香檳套組（價值2萬2000元/套）
-雙人頂級SPA課程
-高鐵商務艙雙人來回車票
-專屬室內樂表演

另外，原位於神旺大飯店的「普諾麵包坊」在大台北東區深耕逾20年，於去年10月遷移新址的「普諾麵包坊‧忠孝店」，年來客數突破25萬人次，最近迎來第一個周年慶，即日起至10月15日至官方線上購物車預訂並自取慶祝、長條蛋糕、新鮮烘焙系列，即可享9折優惠；此外於10月16日至10月31日期間，加入官方LINE@好友，即享電子優惠券，可於門市消費單筆折抵乙次。

▲東區烘焙名店「普諾麵包坊」慶祝週年慶，祭出9折優惠回饋。（圖／普諾麵包坊提供）
▲東區烘焙名店「普諾麵包坊」慶祝週年慶，祭出9折優惠回饋。（圖／普諾麵包坊提供）
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