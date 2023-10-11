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以巴衝突假新聞充斥社群網路！綁架用戶情緒　馬斯克被轟毫無作為

▲巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）7日向以色列發動大規模攻擊，以色列隨後也展開報復性反擊，加薩（Gaza）走廊周遭成為焦土化的殺戮戰場。然而，社群網路上同時也流傳許多關於以巴衝突的假消息，讓世界各地的讀者難以辨別事實與杜撰。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）7日向以色列發動大規模攻擊，以色列隨後也展開報復性反擊，加薩（Gaza）走廊周遭成為焦土化的殺戮戰場。然而，社群網路上同時也流傳許多關於以巴衝突的假消息，讓世界各地的讀者難以辨別事實與杜撰。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

巴勒斯坦激進組織哈馬斯（Hamas）7日向以色列發動大規模攻擊，以色列隨後也展開報復性反擊，加薩（Gaza）走廊周遭成為焦土化的殺戮戰場。然而，社群網路上同時也流傳許多關於以巴衝突的假消息，讓世界各地的讀者難以辨別事實與杜撰。尤其是馬斯克（Elon Musk）旗下的X（前為推特），更是假新聞重災區，讓外媒紛紛將矛頭對準馬斯克，痛批他毫無作為，收購推特後大量解雇打擊假消息的安全團隊，導致今天的局面。

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根據《美聯社》報導，社群網路上流傳的關於以巴衝突的假新聞有，美國總統拜登宣布提供以色列80億軍援、俄羅斯總統蒲亭警告美國不要介入以巴衝突、以色列將領阿洛尼（Nimrod Aloni）被俘虜，上述說法雖然都曾在社群網路上廣泛傳播，但全都是假的。

而根據《半島電視台》報導，X上流傳的一段所謂「巴勒斯坦武裝分子殺害以色列公民」的影片是假的，但已經獲得數百萬次觀看。另一段聲稱「哈馬斯戰士發射火箭砲打下以軍直升機」的影片也是假的，來自電玩「Arma 3」的遊戲畫面，但已經獲得超過50萬次觀看。而一則照片稱「哈馬斯使用美軍留在阿富汗的武器攻擊以色列」，這也是假的，照片中人是2021年的塔利班士兵，不過照片與貼文已經超過1000萬次瀏覽。

《半島電視台》報導指出，在各個社群網路平台中，X的假新聞充斥特別嚴重，考慮到許多影片都會在不同平台中跨平台傳播，外界也很難分得清到底假新聞的源頭來自何處。打擊數位仇恨中心（Center for Countering Digital Hate）的執行長艾哈邁德（Imran Ahmed）表示，大量關於以巴衝突的謊言與仇恨在社群媒體上散播，再加上積極宣揚極端觀點和令人不安內容的演算法，人們不應該將社群網路視為獲取可靠資訊的來源。艾哈邁德強調，科技公司雖然不是假新聞的同謀，但他們也經證明自己對於制止假新聞傳播不感興趣。

歐盟則警告X，若沒有做好內容管理，依據歐盟的《數位服務法案（Digital Services Act）》能夠處以年營收6%的天價罰款。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲《衛報》專欄痛批馬斯克，收購推特後大量解雇打擊假消息的安全團隊，過去的推特是即時了解世界重大事件和災難的關鍵資源，但現在的X已經是不同的東西。（圖／美聯社／達志影像）
《衛報》專欄痛批馬斯克，收購推特後大量解雇打擊假消息的安全團隊，過去的推特是即時了解世界重大事件和災難的關鍵資源，但現在的X已經是不同的東西，資訊內容的正確性為降低公司營運成本讓路，「藍勾勾」認證機制變成付費便可擁有，許多假新聞透過買來的「藍勾勾」帳號傳播，讓讀者更容易放下防備被虛假內容滲透。在平常日子裡，可能感覺不到嚴重性，但在以巴衝突這種世界大事發生的當下，X的崩壞對社會帶來的負面成本是難以言喻的。

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