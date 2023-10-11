▲免疫負債！流感從年初延燒到現在　醫籲「做這事」有效防範流感重症

我是廣告 請繼續往下閱讀
小心免疫負債 快打流感疫苗蔡忠紘主任表示，這兩年因為免疫負債，加上隨著新冠疫情趨於穩定，民眾的防疫意識有所降低，今年已經出現多次的呼吸道病毒大流行，流感的疫情更是從年初一路延燒到現在。而從去年10月至今導致超過700例的流感併發重症，多以65歲以上長者為多，且其中84%未接種流感疫苗。
不過，年輕人與孩童也不能掉以輕心，孩童若感染流感，將有 1至2 %出現腦炎風險，嚴重恐演變為「急性壞死性腦病變」，死亡率極高，萬萬不能輕忽。
預防流感侵襲 疫苗最佳保護蔡忠紘主任強調，目前預防流感最有效的方式，仍舊是施打流感疫苗，保護效果視疫苗株與實際流行病毒株型別是否相符，以及不同年齡或身體狀況而異，平均約為30至80%；對18歲以上成人因確診流感而住院的保護力，則約有41%；入住加護病房的流感重症保護力，更可達82%。蔡忠紘主任補充，除了符合資格的民眾應盡快施打公費流感疫苗之外，另外也有自費流感疫苗提供民眾選擇。
盡速接種疫苗 施打後1至2週產生保護力自費疫苗多以哺乳類細胞製程的流感疫苗，可減少抗原變異，提升部分病毒株保護力；還有加入佐劑的流感疫苗，可針對65歲以上的長者，抵抗免疫衰老的情形，增加抗體的效價以提升保護力。無論是自費或公費疫苗，施打後都要1至2週才能產生保護力，大家都應盡速接種疫苗，才能增強免疫力，抵抗流感病毒的侵襲。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59507
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw